ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଲୋୟର ପିଏଜିରେ ଗର୍ଜିଲା AIDSO
ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ AIDSO ପକ୍ଷରୁ ଲୋୟର ପିଏମଜି ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ସଂଗଠନ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 20, 2026 at 6:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି-୨୦୨୦ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ଲୋୟର ପିଏମଜି ଛକରେ ଏଆଇଡିଏସଓ (AIDSO) ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଏଆଇଡିଏସଓ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଏପରି ଘଟଣା ପଛରେ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ।
AIDSO (All India Democratic Students' Organisation)ର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡିକ ହେଲା...
- ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି-୨୦୨୦ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିବା ।
- ଗଣ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ।
- ଶିକ୍ଷା ଧ୍ଵଂସକାରୀ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ୨୦୨୦କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରିବା
AIDSOର କହିବା କଥା; ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ ସରକାର ପ୍ରାୟ 7000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ତାହା ଖୋଲିବା ତ ଦୁରର କଥା ବରଂ ବନ୍ଦ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡି ପଡିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର କିଛି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ୨୦୨୦ ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ସେହିସବୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୦୦ଟି ଭୁଲ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ତଥ୍ୟଗତ ଭାବେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ । ଏହି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧ୍ଵଂସ କରି ଶିକ୍ଷାର ଘରୋଇକରଣ, ବେପାରୀକରଣର ରାସ୍ତା ସୁଗମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅବିଳମ୍ବେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଉ। ନଚେତ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି AIDSO ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର