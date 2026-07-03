ଝାରପଡ଼ା ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ରେ ଏଡ୍ସ ଆତଙ୍କ: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ୫ କଏଦୀ ପଜିଟିଭ
ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ୫୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୨ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ୨ ଜଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 3, 2026 at 6:24 PM IST
AIDS IN CHAUDWAR JAIL, କଟକ : ଝାରପଡ଼ା ପରେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ୫ କଏଦୀ HIV ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜେଲ୍ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୫ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣ କଏଦୀ ସଜା କାଟୁ ଥିବା ବେଳେ ୩ ଜଣ କଏଦୀ ବିଚାରଧୀନ ଭାବେ ଜେଲ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ର ସ୍ୱତନ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ୫୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରଖା ଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୨ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ୨ ଜଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜେଲ୍ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ରେ ୫ ଜଣ କଏଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଡ୍ସ ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ସଜା କାଟିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହି ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ART କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଏ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ । ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଜେଲରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଏ । ଯେମିତି କି ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବେ । ନିୟମିତ ଭାବେ ଯେପରି ଔଷଧ ଖାଇବେ, ସେନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ଜେଲ୍ ରେ ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ପ୍ରିକସନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଏ ।
ଚିହ୍ନଟ ଏଡ୍ସ କଏଦୀମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ରହିଛି । ୫୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଚିହ୍ନଟ ୫ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ରଖା ଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ART କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠା ଯାଉଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ଯାଉଛି । ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ରେ ART ସେଣ୍ଟର ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠା ଯାଉଛି । ଜେଲରେ ୨ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ୨ ଜଣ ଫାର୍ମାଶିଷ୍ଟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଜେଲ୍ ଅଧିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ AIDS ଚିନ୍ତା, ୮ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ HIV ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଝାରପଡା ଜେଲରେ ୫ କଏଦୀ ଅସୁସ୍ଥ; କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ