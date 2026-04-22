ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମହିମା
ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦିକା ମହିମା ସିଂ। ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : April 22, 2026 at 8:39 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନିତୀ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୬, ମହିଳା ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଆଗତ କରିଥିଲା । ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ନୁହେଁ ଏହା ବିଜେପିର କ୍ରନ୍ଦନ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦିକା ମହିମା ସିଂ।
ପ୍ରକୃତ ପିଡିତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ସଂସଦରେ ପରାଜୟ ପର ଠାରୁ ମୋଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବିଜେପି ଘରକୁ ଘର ଯିବା କଥା କହୁଛି, ପୁଣି ମିଛ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି। ୧୮ଏପ୍ରିଲରେ କରଦାତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରେ ପରିଚାଳିତ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୯ ମିନିଟରେ ୫୮ ଥର କଂଗ୍ରେସକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କେବଳ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିଚଳିତ ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମନମୁଖୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ ନାକଚ କରିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଲପିଜି ଅଭାବ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ନାହିଁ, ମଣିପୁରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପରେଡ୍ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ନାହିଁ, ଅଗଣିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡିତାଙ୍କ ମା’ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ନାହିଁ, ପହଲଗାମର ବିଧବାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ନାହିଁ , ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମା’ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ନାହିଁ ’’।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ଜାଣୁ ସରକାର କାହିଁକି ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାର ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା । ଯାହାକୁ ଏବେ ଆସାମ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି’’।
ଦେଶ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭୁଲି ନଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସଂସଦରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ କାରଣ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସଂସଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବାର ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମନଇଚ୍ଛା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଧାରା ୩୩୪(ବ) ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଜାତି ଜନଗଣନା, ଜନଗଣନା କମିଶନ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ହୋଇ ନଥିଲା - ଏହା କେବଳ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାମରେ ବିଲକୁ ପାରିତ କରି କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା।
2010ରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ପାସ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ
ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଆଇନ ୨୦୨୩ ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମ୍ମତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଶେଷରେ ଏପ୍ରିଲ ୧୬, ୨୦୨୬ ରେ ଅଧିସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ କଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂସଦରେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଲୋଚନା ପରେ ମନଇଚ୍ଛା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସଂଶୋଧନ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷାନ ହୋଇଗଲା। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମେ 1982 ରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ଯାହାକୁ ୨୦୧୦ ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ପାସ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରାୟ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ବିଜେପି ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିମା ସିଂ। ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ଅନେକ ସାଂସଦ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ କ୍ଷୁଧା ସମସ୍ୟା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିତର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।
ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ୭୩ତମ ଏବଂ ୭୪ତମ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ୧.୫ ନିୟୁତ ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌରପାଳିକାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ୨୦୧୪ ପରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୧୭ ରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ୨୦୧୮ ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପିକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚାପ ପକାଇବା ସହ ବହୁମତ ସହିତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଏହା ମହିଳା ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ବନ୍ଦନ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜେପିର ବିଫଳତାର କ୍ରନ୍ଦନ ଅଟେ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମୋଦି ସରକାର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରି ଧାରା ୩୩୪(କ) ଯୋଡିଥିଲେ ଏବଂ ଜନଗଣନା ପରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏପରି କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା।
ମହିମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ବର୍ତମାନ ୫୪୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଅନିଚ୍ଛୁକ ’’? ବିଜେପି କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ ହେଲେ, ବିଜେପିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସହଜ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର