ଗଜରାଜଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ AI ଟାୱାର ଓ ଥର୍ମାଲ ଡ୍ରୋନ: ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ହାତୀ କରିଡର, ଚଳାପଥରେ ଖଣିଖାଦାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି । ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୱାଚ୍ ସାଥୀ ମୁତୟନ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 28, 2026 at 8:30 PM IST
PCCF ELEPHANT TIGER CORRIDOR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୭୨ତମ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପର ସୂଚନା ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ । ମଣିଷ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ, ଶିକାରୀ ଓ ସ୍ମଗଲରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନୂଆ ରଣନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ପିସିସିଏଫ୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୱାଚ୍ ସାଥୀ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି ।
ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । AI ଚାଳିତ ଟାୱାର ଜରିଆରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଭଳି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପାଇବା ସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଥର୍ମାଲ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ସହ ହାତୀଙ୍କ ଦେହରେ ରେଡିଓ କଲାର୍ ଲଗାଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଓ ଚଲାପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି ।
ସାତକୋଶିଆରେ ପୁଣି ବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଯୋଜନା:
ସାତକୋଶିଆରେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା । ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ ସାତକୋଶିଆରେ ପୁଣିଥରେ ବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ବାଘଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିମିଳିପାଳ:
ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବାଘ ଆସିବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ବାଘ ନିଜେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି କରିଡର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ନାଗପୁର-କେନ୍ଦୁଝର ଦିଗରୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା ନଜିର ରହିଛି ।
ବାଘଙ୍କ ଗତିବିଧି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଚଳାଚଳ କରିଡର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ବାଘ କରିଡର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇଗର କନଜରଭେସନ୍ ଅଥରିଟି ବା NTCAର ଭୂମିକା ରହିବ। ବାଘଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ବୋଲି ପିସିସିଏଫ୍ କହିଛନ୍ତି ।
ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ଖଣିଖାଦାନ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ କରିଡରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ଆବାସ ଓ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।
ବାରାହ ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ମଧ୍ୟ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଶିକାରୀ ଓ ସ୍ମଗଲରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ସହ ମଣିଷ-ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷ କମାଇବା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଉପରେ ଏଥର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚନ୍ଦକା: କାହ୍ନା-ରାଧିକାର ବନ୍ଧୁତା, ଜଗାର ମାହୁନ୍ତ ପ୍ରେମ, 9 ହାତୀଙ୍କ କାହାଣୀର ସାକ୍ଷୀ କୁମାରଖୁଣ୍ଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିବ ଆଡଭେଞ୍ଚରର ଅନୁଭୂତି; ଚନ୍ଦକା, ଶିମିଳିପାଳ ଓ ସାତକୋଶିଆ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର