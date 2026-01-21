ETV Bharat / state

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍‌ କଳି; ଗୃହ ବିଭାଗର ଉଦବେଗ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ଅଧିକ୍ଷକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର କଳି ମାମଲାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କଲା ଗୃହ ବିଭାଗ । ଦୁହିଁଙ୍କ ବଢିଲା ଅଡୁଆ ।

Choudwar Jail
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍‌ (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 4:39 PM IST

|

Updated : January 21, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ଓ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କଳି ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ବିଭାଗ । କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଜେଲ DIG ବୀରେନ୍ ସାହୁ । ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ । ଘଟଣା ଉପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଜେଲ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ସହ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଲାଗିବ AI କ୍ୟାମେରା ।

ପ୍ରକାଶ ଯେ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଏତଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୋଟିସ୍‌ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ଡିଆଇଜି । ଉଭୟ ଅଧୀକ୍ଷକ ଓ ପୂର୍ବତନ ଜେଲରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି । ଦୁହେଁ କଏଦୀ ଫେରାର୍‌ ଘଟଣାରେ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ହୋଇଥିଲେ ।

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍‌ କଳି; ଗୃହ ବିଭାଗର ଉଦବେଗ, ଉଭୟଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ଦିନ ଏହି ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜେଲରୁ ମାରିଥିଲେ ଚମ୍ପଟ । କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ ଏମାନଙ୍କ ଟେର ପାଇନି ଓଡିଶା ପୋଲିସ । ଏହାରି ଭିତରେ ଦୁଇ ଜେଲ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ କାଦୁଅଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା ଜେଲ ବିଭାଗକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ସହ ଜେଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

"ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଲଗାଇଥିବା ଦଫାରେ ଉଭୟ ଗିରଫ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜେଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାର କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତି ଘଟିପାରେ । ତେଣୁ ଏବେଠୁ କଠୋର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ।


ସେହିପରି ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ସହ ଅବାଧ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜେଲରେ ଲାଗିବ AI କ୍ୟାମେରା । କୌଣସି କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ବାଜିବ ସାଇରନ । AI powered secured security system ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେଲରେ ଲାଗିବ AI କ୍ୟାମେରା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18 ଟି ଜେଲରେ ଏହି AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16 ଟି ଲେଖାଏଁ AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।


ଢେଙ୍କାନାଳ ଜେଲରେ ଏହି AI କ୍ୟାମେରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ବଡ ଜେଲ ଚୌଦ୍ଵାର ସର୍କଲ ଜେଲ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଝାରପଡା ଜେଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ପେଶାଲ ଜେଲ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲରେ 32 ଟିକିଆ AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ପଛରେ କିଏ ? ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

Last Updated : January 21, 2026 at 5:19 PM IST

TAGGED:

AI CAMERAS TO STRENGTHEN SECURITY
AI CAMERAS INSTALLED ODISHA JAILS
CHOUDWAR JAIL SECURITY
ଡିଆଇଜି ବୀରେନ୍ ସାହୁ
CHAUDWAR JAIL OFFICIALS ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.