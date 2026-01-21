ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ କଳି; ଗୃହ ବିଭାଗର ଉଦବେଗ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ଅଧିକ୍ଷକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର କଳି ମାମଲାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କଲା ଗୃହ ବିଭାଗ । ଦୁହିଁଙ୍କ ବଢିଲା ଅଡୁଆ ।
Published : January 21, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 5:19 PM IST
କଟକ: ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ଓ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କଳି ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ବିଭାଗ । କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଜେଲ DIG ବୀରେନ୍ ସାହୁ । ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ । ଘଟଣା ଉପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଜେଲ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ସହ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଲାଗିବ AI କ୍ୟାମେରା ।
ପ୍ରକାଶ ଯେ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଏତଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୋଟିସ୍ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ଡିଆଇଜି । ଉଭୟ ଅଧୀକ୍ଷକ ଓ ପୂର୍ବତନ ଜେଲରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି । ଦୁହେଁ କଏଦୀ ଫେରାର୍ ଘଟଣାରେ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ହୋଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ଦିନ ଏହି ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜେଲରୁ ମାରିଥିଲେ ଚମ୍ପଟ । କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ ଏମାନଙ୍କ ଟେର ପାଇନି ଓଡିଶା ପୋଲିସ । ଏହାରି ଭିତରେ ଦୁଇ ଜେଲ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ କାଦୁଅଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା ଜେଲ ବିଭାଗକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ସହ ଜେଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
"ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଲଗାଇଥିବା ଦଫାରେ ଉଭୟ ଗିରଫ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜେଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାର କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତି ଘଟିପାରେ । ତେଣୁ ଏବେଠୁ କଠୋର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ।
ସେହିପରି ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ସହ ଅବାଧ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜେଲରେ ଲାଗିବ AI କ୍ୟାମେରା । କୌଣସି କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ବାଜିବ ସାଇରନ । AI powered secured security system ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେଲରେ ଲାଗିବ AI କ୍ୟାମେରା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18 ଟି ଜେଲରେ ଏହି AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16 ଟି ଲେଖାଏଁ AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜେଲରେ ଏହି AI କ୍ୟାମେରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ବଡ ଜେଲ ଚୌଦ୍ଵାର ସର୍କଲ ଜେଲ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଝାରପଡା ଜେଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ପେଶାଲ ଜେଲ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲରେ 32 ଟିକିଆ AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ପଛରେ କିଏ ? ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ