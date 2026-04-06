ଏପ୍ରିଲ ଅପେକ୍ଷା ଜଳିବ ମେ ଜୁନ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ସଠିକ କରୁଛି AI

ଗତ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଆହୁରି ସଠିକ୍ କରୁଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 6, 2026 at 3:01 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ମେ ଓ ଜୁନରେ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ ୱେଭ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଏପ୍ରିଲରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଡଘଡି ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ । ଗତ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ଆହୁରି ସଠିକ୍ କରୁଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ AI ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବିକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବଢ଼ୁଛି। IMD ପାଖରେ ଥିବା ବିଶାଳ ଡାଟାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ AI ମଡେଲ ଉନ୍ନତ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ’’

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି AI ମଡେଲର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବାନୁମାନର ସଠିକତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆକଳନ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ କେବଳ ଏଆଇ ମଡେଲକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ’’ । AI ର ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ଏହା ଉପକାରୀ’’ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଆଇଏମଡି ଡିଜି ।

ଏପ୍ରିଲ ଅପେକ୍ଷା ମେ’ଜୁନରେ ହିଟୱେଭ ଅଧିକ

ସାଧାରଣତଃ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅଂଶୁଘାତ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ରହିବା କଥା ତା ଠାରୁ କମ୍‌ ରହିବ । ଉପକୂଳ ଓଡିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହିଟ ୱେଭ ଓ ଅଂଶୁଘାତ କିଛି ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଚଳିତ ଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ପରିମାଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସେହିପରି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ‘‘ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯୋଗୁ ଘଡଘଡି ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଏହି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଗତି କରିଥାଏ । ପ୍ରଥମତଃ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବର୍ଷା, ଏହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ,ପରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଓ ତା ପରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷା ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଫେରିଯାଏ । ଏହାର ଗତି ଦିନକୁ ୫ କିଲୋମିଟର ଗତି କରି ଯାଇଥାଏ । ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଯିବାପରେ ପୁଣି ୭ ରେ ଏହି ଭଳି ଗତି କରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସହ ଘଡଘଡି ଲାଗି ରହିବ। ଏହା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଶେଷ ହେବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ’’ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।

