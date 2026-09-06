ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ AI, ରୋଗ ଚିହ୍ନଟରୁ ମେଡିକାଲ୍ ଯାଏଁ ଫୋକସ୍
କେବଳ AI ବ୍ୟବହାର କରିବା ନୁହେଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓ ଉପଯୋଗିତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
Published : September 6, 2026 at 11:02 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ । ରୋଗକୁ ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଠାରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ମେଡିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ରୋଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ AIର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ମାନସମନ୍ଥନ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବ AIର ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରୟୋଗ । ଏହାପରେ ପାଇଲଟ୍ ଆଧାରରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷଣ। ସଫଳ ହେଲେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଆହୁରି ଗୁଣାତ୍ମକ, ଦକ୍ଷ ଓ ଲୋକକୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI)ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ AIକୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସଚିବ ଅଶ୍ୱତୀ ଏସ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି ।
ରୋଗ ଚିହ୍ନଟରେ ଲାଗିବ AI
ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ରୋଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ AIର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣରୁ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯାଏଁ ହେବ ଯାଞ୍ଚ
କେବଳ AI ବ୍ୟବହାର କରିବା ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓ ଉପଯୋଗିତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା AI ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ, ବ୍ୟବହାରିକତା, ଖର୍ଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା, ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ପରିଚାଳନା ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମେ ପାଇଲଟ୍ ସଫଳ ହେଲେ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ AI ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଲଟ୍ ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ସଫଳ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିବ କିପରି ରହିବ ସେନେଇ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ AI ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଡ. ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଡ. ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାତୃମୃତ୍ୟୁ କମାଇବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଜୋର; ଫୋକସରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟରୁ ପ୍ରସବ ସେବା, ICU ଓ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ IISc ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାମିଲ ନେବେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୨୦ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର