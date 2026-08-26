ଅଗ୍ନିଶମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା AI Chatbot 'ଅଗ୍ନି ସାଥୀ', ଘରେ ବସି ପାଆନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ । 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇବେ ଅଗ୍ନି ସାଥୀର ସାହାଯ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 26, 2026 at 1:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ଓ ଡିଜିଟାଲ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ AI Chatbot (ଅଗ୍ନି ସାଥୀ)ର ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ମୋବାଇଲ୍ ଜରିଆରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ସହାୟକ ନାଗରିକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ, ଆଇନଗତ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତତ୍କାଳ ସୂଚନା ଯୋଗାଇବ ।
କେମିତି ଲାଭ ଉଠାଇଲେ ଲୋକେ ?
‘ଅଗ୍ନି ସାଥୀ’ର ସେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ୱେବସାଇଟ୍ https://agnisathi.odisha.gov.in/କୁ ଯାଇପାରିବେ । ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ‘ଅଗ୍ନି ସାଥୀ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ନିୟମ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମ-୨ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନିର୍ମାଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ-୬ ଅନୁସାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନବୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଏଠାରେ ସହଜରେ ମିଳିବ ।
କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବ ?
ଏହା ସହ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଫାୟାର ଟେଣ୍ଡର ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ରୁଲ୍-୧୫ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ୨୦୨୫ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀର ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ।
କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଅଗ୍ନିସାଥୀ ?
କେବଳ ନିୟମାବଳୀ ଓ ଅନୁପାଳନ ନୁହେଁ, ଘରୋଇ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ‘ଅଗ୍ନି ସାଥୀ’ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବ। ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍, ରୋଷେଇ ଘରର ତେଲଜନିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଭଳି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତତ୍କାଳ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଗ୍ନି ସାଥୀ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଓ ସରକାରୀ ସେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ହାତପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଶାରୀରିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସହଜ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସୂଚନା ଓ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଯୋଗାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ସକ୍ଷମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ।
ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ:
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ‘ଅଗ୍ନି ସାଥୀ’ର ବ୍ୟବହାର କରି ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ‘ଅଗ୍ନି ସାଥୀ’ ଏକ ସୂଚନା ଓ ନିୟାମକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ୧୧୨ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ: ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନବୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି 35 ହସ୍ପିଟାଲ, 5 ଦିନର ଡେଡଲାଇନ୍ ଦେଲା SHAS
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର