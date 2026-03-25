ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ AI ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ

ବୁର୍ଲା ସଫ୍ଟଓୟାରଟେକ୍ନୋଲଜି ପାର୍କର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ । ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଯୁସ୍ମନ ରଣା

AI Center of Excellence to be established at IIM Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ AI ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 25, 2026 at 8:02 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କସହ ଏକ ବୈଠକ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l

ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ AI ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (Etv Bharat)

ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଫାକଲଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସୁ AI ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l ବସନ୍ତପୁରଠାରେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇଟି ପାର୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦେବ କହିଥିଲେ l ଶିଳ୍ପ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ l

AI Center of Excellence to be established at IIM Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ AI ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକସେଲେନ୍ସ (Etv Bharat)

ସଫ୍ଟଓୟାର ଟେକ୍ନୋଲଜି ପାର୍କର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ଦେଖିଲେ

ସେହିପରି ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ସଫ୍ଟଓୟାର ଟେକ୍ନୋଲଜି ପାର୍କର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାକାର କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l ଏହାପରେ ହୀରାକୁଦ ପର୍ଯ୍ୟଟନକ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, DDRC Sambalpur ସହ ମନ୍ଦଲିଆ ପଡିଆର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଦେବ ରେଢ଼ାଖୋଲର କନ୍ଦ୍ରାଠାରେ ଥିବା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଉନ୍ନତୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l ଏହା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l ପରେ ସେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l

AI Center of Excellence to be established at IIM Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ AI ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (Etv Bharat)



ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ବଡ଼ ଆଇଟି ପାର୍କ
ଏହି ଅବସରରେ ବିଶାଲ ଦେବ କହିଥିଲେ,' ସମ୍ବଲପୁର IIM ଠାରେ AIର ଏକ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ l ଏହା ଉପରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଇଟି ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି l ଏକ ଆଇଟି ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ l STPI ସେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ଡକାଯିବ l ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶାଳ ଦେବ l

AI Center of Excellence to be established at IIM Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ AI ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (Etv Bharat)

ଦେଶରେ 549 ଟି ଆସପିରେସନ ବା ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହୋଇଛି' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l

AI Center of Excellence to be established at IIM Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ AI ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

