ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ AI ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ବୁର୍ଲା ସଫ୍ଟଓୟାରଟେକ୍ନୋଲଜି ପାର୍କର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ । ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଯୁସ୍ମନ ରଣା
Published : March 25, 2026 at 8:02 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କସହ ଏକ ବୈଠକ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l
ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଫାକଲଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସୁ AI ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l ବସନ୍ତପୁରଠାରେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇଟି ପାର୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦେବ କହିଥିଲେ l ଶିଳ୍ପ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ l
ସଫ୍ଟଓୟାର ଟେକ୍ନୋଲଜି ପାର୍କର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ଦେଖିଲେ
ସେହିପରି ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ସଫ୍ଟଓୟାର ଟେକ୍ନୋଲଜି ପାର୍କର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାକାର କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l ଏହାପରେ ହୀରାକୁଦ ପର୍ଯ୍ୟଟନକ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, DDRC Sambalpur ସହ ମନ୍ଦଲିଆ ପଡିଆର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଦେବ ରେଢ଼ାଖୋଲର କନ୍ଦ୍ରାଠାରେ ଥିବା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଉନ୍ନତୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l ଏହା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l ପରେ ସେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l
ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ବଡ଼ ଆଇଟି ପାର୍କ
ଏହି ଅବସରରେ ବିଶାଲ ଦେବ କହିଥିଲେ,' ସମ୍ବଲପୁର IIM ଠାରେ AIର ଏକ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ l ଏହା ଉପରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଇଟି ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି l ଏକ ଆଇଟି ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ l STPI ସେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ଡକାଯିବ l ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶାଳ ଦେବ l
ଦେଶରେ 549 ଟି ଆସପିରେସନ ବା ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହୋଇଛି' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍; ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜବିହାର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲଜି ବିଭାଗର ସଫଳତା; ସି.ଏମ୍.ଭି ଭାଇରସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣାକୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଶଂସା