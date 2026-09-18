ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା: ନଜରରେ ରହିବ ଅଳିଆ ଗଦା
ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ୪୩ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ଥର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 18, 2026 at 4:33 PM IST
MINISTER AI CAMERA POLLUTION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହାୟତା ନେବ ଓଡ଼ିଶା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଦା ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିୟମ ମାନିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ଦିଆଯିବ ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବ ଏଆଇ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି । ଵିଶେଷକରି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଅଳିଆ ଗଦା କରୁଛି । ଏସବୁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ମନିଟରିଂ କରାଯିବ । ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସହ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ବୈଠକ ହେବ । ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ହେଲେ ଏବେ ଯଦି ବିଭାଗ ନଜରରେ କେହି ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଏପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଖଣିଜ ପରିବହନରୁ ବଢ଼ୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ରାସ୍ତାରେ ଖଣିଜ ପରିବହନ କମାଇ, ବିକଳ୍ପ ପରିବହନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ । ରେଳ, ସ୍ଲରି ପାଇପ୍ ଓ କନଭେୟରରେ ଖଣିଜ ପରିବହନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର । ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନୁହେଁ । ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା କେବଳ- ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ- PCBର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗିଦାରି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏଚ୍ଓଏଫ୍ଏଫ୍, ପିସିସିଏଫ, କେ. ମୁରୁଗେସନ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦେଶର ଏନର୍ଜି ହବ୍ । ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ମାନ୍ୟୁଫାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା । ଶିଳ୍ପାୟନ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଓ ଏନର୍ଜି କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନର ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ଜଙ୍ଗଲ ସହ ଭିତରକନିକା, ଚିଲିକା, ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା ରଖି ଶିଳ୍ପାୟନ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାସ୍କରଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା ।
ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ୪୩ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ଥର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦରମା ମାତ୍ର ୮ ହଜାର, ହେଲେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତୁଟ ସଂକଳ୍ପ; ୧୬୬ କିମି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କଲେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ବାପି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଳିଆପଣ୍ଡା ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି; ମେଗା MRF ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୈନିକ 100 ଟନ୍ ଅଳିଆ ପୃଥକୀକରଣ ଟାର୍ଗେଟ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର