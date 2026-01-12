ETV Bharat / state

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବ AI କ୍ୟାମେରା! କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ କରାଯିବ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମନିଟରିଂ

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଫିସରେ ଖୋଲାଯାଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ମନିଟର କରାଯିବ ।

AI camera will prevent question paper leaks
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବ AI କ୍ୟାମେରା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 12, 2026 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବ୍ୟବହାର କରିବ AI କ୍ୟାମେରା । 211 ହବରେ ନିଜ ଆଡୁ ଏହି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ଏଥିପାଇଁ କଲେଜ ଇଣ୍ଟେରନେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଉଭୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓ ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଏଚଏସଇରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ହେବ ମନିଟରିଂ ।

କଲେଜ ଇଣ୍ଟରନେଟ ନଥିଲେ ଚାଲିବ କ୍ୟାମେରା

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବା ତଥା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କାଉନସିଲ । କଲେଜ ଓ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୟାମେରା ଚାଲିବ । AI କ୍ୟାମେରାରେ ଲଗାଯିବ 128 GB ସିମ କାର୍ଡ । ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯିବ ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ, ଯାହା chse ପକ୍ଷରୁ ଏହି କ୍ୟାମେରାରେ ଲଗାଯିବ । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 9 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ହବରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ ।

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବ AI କ୍ୟାମେରା (Etv Bharat)

ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଫିସରେ ଖୋଲାଯାଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ମନିଟର କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ମନିଟର କରାଯାଉଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ବି ନଜର ରଖାଯାଉଛି । କାରଣ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡା

ହବକୁ 24 ଘାଣ୍ଟା ଜଗିବ ପୋଲିସ

ଏନେଇ ବିଜେବି କଲେଜର ଅଧକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ବଳ କହିଛନ୍ତି , "ଆମ କଲେଜରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି । ଏଠାରେ ହବକୁ 24 ଘାଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ଜଗିବେ । ଆମେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛୁ, ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ନହୁଏ ।"

AI camera will prevent question paper leaks
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବ AI କ୍ୟାମେରା (Etv Bharat)

ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ଏଥର ଥିଓରି ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ । ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । କହିବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ୟୁଜର ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଏଠାରେ ବସି କେମିତି ରପକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ପାରୁଛୁ ।'

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷା । ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ୨୨ ଦିନ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ । ଚଳିତବର୍ଷ ମୋଟ୍ 4 ଲକ୍ଷ 1623 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରେ କଳାରେ 2 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାର 622, ବିଜ୍ଞାନରେ 1,06,647, ବାଣିଜ୍ୟରେ 23 ହଜାର 102, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 5,164 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 40 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା; ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିବ CCTV, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର 2 ସାଇଟରେ ରହିବ ୱାଟର ମାର୍କ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରୁ +୨ ପରୀକ୍ଷା, ଏହିଦିନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍‌ କାର୍ଡ



TAGGED:

AI CAMERA CHSE
CHSE
QUESTION PAPER LEAK
AI CAMERA IN EXAM HALL
HIGHER SECONDARY EDUCATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.