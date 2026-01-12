ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବ AI କ୍ୟାମେରା! କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ କରାଯିବ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମନିଟରିଂ
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଫିସରେ ଖୋଲାଯାଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ମନିଟର କରାଯିବ ।
Published : January 12, 2026 at 1:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବ୍ୟବହାର କରିବ AI କ୍ୟାମେରା । 211 ହବରେ ନିଜ ଆଡୁ ଏହି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ଏଥିପାଇଁ କଲେଜ ଇଣ୍ଟେରନେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଉଭୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓ ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଏଚଏସଇରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ହେବ ମନିଟରିଂ ।
କଲେଜ ଇଣ୍ଟରନେଟ ନଥିଲେ ଚାଲିବ କ୍ୟାମେରା
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବା ତଥା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କାଉନସିଲ । କଲେଜ ଓ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୟାମେରା ଚାଲିବ । AI କ୍ୟାମେରାରେ ଲଗାଯିବ 128 GB ସିମ କାର୍ଡ । ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯିବ ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ, ଯାହା chse ପକ୍ଷରୁ ଏହି କ୍ୟାମେରାରେ ଲଗାଯିବ । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 9 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ହବରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ ।
ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଫିସରେ ଖୋଲାଯାଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ମନିଟର କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ମନିଟର କରାଯାଉଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ବି ନଜର ରଖାଯାଉଛି । କାରଣ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡା ।
ହବକୁ 24 ଘାଣ୍ଟା ଜଗିବ ପୋଲିସ
ଏନେଇ ବିଜେବି କଲେଜର ଅଧକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ବଳ କହିଛନ୍ତି , "ଆମ କଲେଜରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି । ଏଠାରେ ହବକୁ 24 ଘାଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ଜଗିବେ । ଆମେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛୁ, ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ନହୁଏ ।"
ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ଏଥର ଥିଓରି ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ । ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । କହିବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ୟୁଜର ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଏଠାରେ ବସି କେମିତି ରପକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ପାରୁଛୁ ।'ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷା । ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ୨୨ ଦିନ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ । ଚଳିତବର୍ଷ ମୋଟ୍ 4 ଲକ୍ଷ 1623 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରେ କଳାରେ 2 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାର 622, ବିଜ୍ଞାନରେ 1,06,647, ବାଣିଜ୍ୟରେ 23 ହଜାର 102, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 5,164 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 40 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା; ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିବ CCTV, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର 2 ସାଇଟରେ ରହିବ ୱାଟର ମାର୍କ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରୁ +୨ ପରୀକ୍ଷା, ଏହିଦିନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ