ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଲାଗିିଥିଲା AI କ୍ୟାମେରା, ଧରାପଡିଲେ 3 ଶିକାରୀ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ରେଞ୍ଜ ଅଧିନ ବେତେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ AI କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବନ ବିଭାଗ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି।
Published : December 14, 2025 at 7:43 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା AI କ୍ୟାମେରା । ଏବେ ଏହା ଶିକାରୀ ଧରାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ରେଞ୍ଜ ଅଧିନ ବେତେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ AI କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବନ ବିଭାଗ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି।
କିଛିଦିନ ତଳେ ବାଘ ଗଣନା ପାଇଁ କୁଳଢିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଧୀନ ବେତେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଛ ଉପରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ 3 ଜଣ ଶିକାରୀ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବାର କ୍ୟାମରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ସୋର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ହରିହର ମାଝୀ ଓ କୁଲଢିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଉକ୍ତ ଫଟୋ ଆଧାର କରି ଔପଦା ବ୍ଲକ ବେତେଇ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଓ ନରସିଂସିଲା ଗ୍ରାମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇରଖିଥିବା 5 ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ," ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ AI କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉଛି। ଆହୁରି ଏହାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଯେଉଁବାଟ ଦେଇ ଶିକାରୀମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଯାଇଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ପଠାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଟିମ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲୁ। ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପରେ ତିନିଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ନେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଚାଲିଛି।"
