ଜାଗର ପୂର୍ବରୁ କଟକଣା; କଠୋର ହେଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇପାରିବେନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ

ଜାଗର ପୂର୍ବରୁ କଟକଣା; କଠୋର ହେଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇପାରିବେନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
ଏଣିକି ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ପତ୍ର, କାଠ, କାଗଜ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ । ଏଭଳି କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଣିଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ।
Published : February 14, 2026 at 10:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାଗର ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ କଟକଣା । ଏଣିକି ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ କେହି ପଲିଥିନ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ଏସ୍ପିସିବି) ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପତ୍ର, କାଠ, କାଗଜ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ. ଆସିଛି । ଏହା ସହିତ ନିୟମ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ।
ରାତି ପହିଲେ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ବଡ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଆଦିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଷେଧ କରାଯିବ ସେନେଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ । ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାଗର ପାଇଁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପଲିଥିନ୍ ପରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଏସ୍ପିସିବି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ମନ୍ଦିରରେ ପତ୍ର, କାଠ, କାଗଜ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-
ବିଶେଷ କରି ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ ଶିବ ରାତ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ, ପତ୍ର ତିଆରି ଠୋଲା, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟୋକେଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଲିଥିନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ । ତା’ ବଦଳରେ ପତ୍ର, ବାଉଁଶ ଟୋକେଇରେ ସାମଗ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉସାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ-
ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉସାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଶୈବ ପୀଠରେ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉସାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଏହା ସହିତ ପୌରପାଳିକାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ । ପ୍ରସାଦ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ/ ଥର୍ମକୋଲ୍ କଟ୍ଲେରି ଯଥା କପ, ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ର, ଛୁରି, କଣ୍ଟା ଚାମଚା ଓ ୧୨୦ ମାଇକ୍ରୋନ୍ରୁ କମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ମନ୍ଦିର, ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୈବ ବିଘଟନ ଯୋଗ୍ୟ କଟ୍ଲେରି ଯଥା ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍, କାଠ ଚାମଚ, କାଗଜ ଷ୍ଟ୍ର, କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍, ଧାତୁ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ତିଆରି କଟ୍ଲେରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ । ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନୈବେଦ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ବିସର୍ଜନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହଜରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇପାରିବା ପୂଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଳକା ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡବା ଓ ପୋଖରୀର ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉସାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
କଣ ରହିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା-
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ- ୨୦୧୬ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧୂତ ନିୟମରେ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସର୍ବସାଧରଣଙ୍କୁ, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ସମୟରେ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସମୟରେ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ସମୟରେ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି. ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ସୂଚନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ଭକ୍ତ ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା-
୧) ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଦଳରେ, ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ, ପତ୍ର ତିଆରି ଠୋଲା, ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟୋକେଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
୨) ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ।
ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ-
୧) ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ, ପତ୍ର ତିଆରି ଠୋଲା, ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟୋକେଇ ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତୁ ।
୨) ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଏବଂ ଓଦା ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପୃଥକ ରଙ୍ଗୀନ ଡଷ୍ଟବିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନ୍ତୁ ।
୩) ପୌରପାଳିକାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ ଅଳିଆ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାନ୍ତୁ ।
୪) ପ୍ରସାଦ/ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ / ଥର୍ମକୋଲ୍ କଟଲେରୀ (ଯେପରିକି କପ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟ୍ର, ଛୁରୀ, କଣ୍ଟା, ଚାମଚ) ଏବଂ ୧୨୦ ମାଇକ୍ରୋନରୁ କମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଟେଲ/ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ/ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ।
୫) ଜୈବ ବିଘଟନ ଯୋଗ୍ୟ କଟଲେରୀ (ଯଥା- ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍, କାଠ ଚାମଚ, କାଗଜ ଷ୍ଟ୍ର, କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍, ଧାତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି) କିମ୍ବା କମୋଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରେ ତିଆରି କଟଲେରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତୁ ।
୬) ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୈବେଦ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିସର୍ଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହଜରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
୭) ପୂଜାପରବର୍ତ୍ତୀ ବଳକା ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡବା ଏବଂ ପୋଖରୀର ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନେଇ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ । ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ନିଷେଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଚାଲୁଛି । ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ମଧ୍ୟରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଗଭଳି ବାଉଁଶ ବ୍ୟାଗରେ ଆଉ ନେଉନାହାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ହବନି ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆମେ କଥାରେ କହିବା ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ନାହିଁ ତାହା କେବେବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରିକି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ରାତି 10ଟା ରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର