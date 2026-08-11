ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ଶେଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରିବା ଯାଏ ସମୟ ଦିଆଯିବ-ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ
ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିବ । କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 11, 2026 at 8:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି । ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ଆଇଡି ଖୋଲିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଧାନବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ନୂଆ ଜଟିଳତା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ (AgriStack) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜମିର ରେକର୍ଡ ଓ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ କଲମ-2 (Column-II) ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ।
କଲମ-2 କ’ଣ ଏବଂ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହେଉଛି ?
ଜମି ପଟ୍ଟାକୁ ଅପଡେଟ କରିବା ତଥା ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ପଟ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଲମ-2 ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ବିବରଣୀ- ଜମିର ମୂଳ ପଟ୍ଟା (RoR) କଲମ-2 ରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବା କଥା ।
ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ- ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ମୂଳ ମାଲିକଙ୍କ (ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି କିମ୍ବା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି) ନାମରେ ଅଛି ଏବଂ କଲମ-2ରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ସଂଶୋଧନ ହୋଇନାହିଁ l
ଧାନ ବିକ୍ରିରେ ସମସ୍ୟା- ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ଆଇଡି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ଭୁଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ।
ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି କଣ ?
ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟପତ୍ର। ଏଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି, ଫସଲ ଓ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ଜଣା ପଡିବ। ଏହି ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ସହଜରେ ସବସିଡି ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇ ପାରିବେ ।
କେତେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଚାଷୀ
- ସରକାରୀ କୃଷି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ସହଜ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ
- ସବସିଡି ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ସହଜ ହେବ
- ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଓ ଅନ୍ୟ କୃଷି ସେବା ପାଇବାରେ ସୁବିଧା ହେବ
- କୃଷି ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସେବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସହଜ ହୋଇପାରେ
- ଫସଲ ଓ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ
- ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଯାହା କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବେ ସବୁ ଏଥିରେ ଜଣା ପଡିବ
ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ
ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ । ତାପରେ ଜମିର ରେକର୍ଡ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ Farmer ID ଦିଆଯାଏ। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଅର୍ଥାତ ଜମିପଟ୍ଟା ସହିତ ଆଧାରକାର୍ଡ ସଂଯୋଗ ପରେ ଯେଉଁ 14 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇଡି (ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି) ମିଳିବ, ତାହା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପଟ୍ଟା ମାଲିକାନା କଲମ-2 ସଂଶୋଧିତ ହୋଇ ପାରି ନଥିବାରୁ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ତିଆରି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ବରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 45.53% ଫାର୍ମର ଆଇଡି ତିଆରି ହୋଇ ପାରିଛି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ହୋଇଛି ଫାର୍ମର ଆଇଡି
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ମାତ୍ର 26.6% ଫାର୍ମର ଆଇଡି ତିଆରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 36.5%, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 37.18%, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 37.53%, ପୁରୀରେ 41.15%, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 42.33%, ଯାଜପୁରରେ 43.15%, ଭଦ୍ରକରେ 43.42%, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 43.69% ଫାର୍ମର ଆଇଡି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏକମାତ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ 75% ଚାଷୀଙ୍କ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ତିଆରି ହୋଇଛି l ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ 60%ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ତିଆରି ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶତପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ-ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
ତେବେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ବିନା ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଖରିଫ ଋତୁ 2026-27 ପାଇଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିନିମନ୍ତେ ଜାରି ରହିଥିବା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଷୀମାନେ ସହଜରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ l ବିଶେଷ କରି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନରହିବାକୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବାଦ ପଡିବେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିବ । କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି' ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଜମି ମାଲିକ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବେ l ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ l
କଲମ-2କୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ରାଜସ୍ଵ ମନ୍ତ୍ରୀ
କଲମ-2 କୁ ନେଇ ରାଜସ୍ଵ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ ସରକାର ଆସିବ ପରେ କଲମ-2 ସଂଶୋଧନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି l ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟି 71 ଲକ୍ଷ ଜମି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କଲମ-2 ସଂଶୋଧନ ସରିଛି l ଆଉ 71 ଲକ୍ଷ ବାକି ରହିଛି l ଆଗରୁ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଇ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର କଲମ 2 ସଂଶୋଧନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।'
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଧିକାରୀ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ । 24 ପ୍ରତିଶତ ଜନଜାତିଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡେଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଡାଟାବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ l ଖୁଵ ଶୀଘ୍ର ମୋଡାଲିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ l ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଏବାବଦରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ l ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ସଂଶୋଧନ ହୋଇନାହିଁ, ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ । ଯେହେତୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସମସ୍ୟା ହେବନାହିଁ । ସରକାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବଢାଇବେ l ଶେଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରିବା ଯାଏଁ ସମୟ ଦିଆଯିବ l'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲର ମନମାନି ! ରୁମ୍ ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିବ କ୍ୟାପ୍, ୩-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲଠାରୁ ଅଧିକ ହେବନି ଭଡ଼ା