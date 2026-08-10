ଆଧାରକାର୍ଡ ଭଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର, Agristack ID ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସରକାର
ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ । ମାଲିକ ନ ଆସିଲେ ବି ଭାଗଚାଷୀ କରିପାରିବେ ପଞ୍ଜିକରଣ l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 10, 2026 at 8:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ ପତ୍ର । ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ । ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି ନଥିଲେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଏପଟେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରିଫ ଧାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତି ବା ସୋସାଇଟିରେ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡିକୁ ବିରୋଧ ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଋତୁ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l ବୈଠକରେ କୃଷି, ସମବାୟ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ସରଳ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ତେବେ ଏନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଏ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଧାନ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡ଼ାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି ନକରୁ । ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ତାକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସରଳୀକରଣ କରନ୍ତୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ । ଚାଷୀ କେମିତି କମ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏସବୁ ଫନ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ।"
ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା କୃଷକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ l ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ l କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏବେକାର ସରକାର ଚାଷିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବାକୁ କହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଲେ l ଚାଷିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ସରକାର l ଚାଷୀ ଏବେ ଉଚ୍ଚା ଦାମରେ ସାର କିଣୁଛି l ଇନପୁଟ ବଢାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଷିଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେଉଛୁ l ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଞ୍ଜିକରଣ ପଦ୍ଧତି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଚାଷିଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି l ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଷିଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବେ ସରକାର l"
ଏପଟେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ID ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସରକାର l ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ହେବ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ID l ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଆସିପାରିବେନି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଅଧିକାରୀ l ID ଜେନେରେଟ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପରିଚୟ ପତ୍ର l ଆଧାରକାର୍ଡ଼ ଭଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର l ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କୃଷି, ରାଜସ୍ୱ ଓ ସମବାୟ ଅଧିକାରୀ l ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ବଢିବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅବଧି l ଏଣିକି ବିଦେଶରେ ଥିବା ଚାଷୀ VC ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଆଖି ସ୍କାନ l ସେହିପରି ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ।
ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ-
ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକରେ ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ । ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବିଧାୟକମାନେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିବ । କାହାର ବି ଟୋକନ ବ୍ରେକ ହେବ ନାହିଁ । ସବୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଧାନ କିଣିବୁ । ଆମ ସରକାରର କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର କୌଣସି ମସୁଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ତେବେ ଜମି ମାଲିକ ଓ ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଫେସ୍ ଦେଇ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ । ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରହିଛି । ଆଗକୁ ଦରକାର ହେଲେ ସମୟ ସୀମା ବଢାଯିବ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆସୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍: ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ସହଜ ଓ ସରଳ
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଖରିଫ ଧାନ ପଞ୍ଜିକରଣ; ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର