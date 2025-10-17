ETV Bharat / state

OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି; ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ (OPHWC) ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର।

OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି; ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି; ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 9:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ (OPHWC) ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଗୃହ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।

OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି; ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ନିଗମ ଭାବେ କ୍ରମାଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୦୯୦ କୋଟି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୩୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଯାହାକି ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି। ନିଗମର କାରବାର ୨୦୧୪-୧୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୩୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୩୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି; ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି; ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ୨୦୧୪-୧୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଭାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ଲାଭାଂଶ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ୬୪.୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଲାଭାଂଶ ବାବଦରେ ଆନୁମାନିକ ୨୧.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର ଏସ.ଏ.ପି ସକ୍ଷମ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଏସ.ଏ.ପି ଜରିଆରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆକଳନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିକ୍ରେତା ଦେୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ।

OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି; ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି; ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)


ଏହି ନିଗମ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, କାରାଗାର, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ପରିବହନ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଡିଟିଇଟି, ଅବକାରୀ, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୧୭୩୫.୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୧୨୬ଟି ଆମ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ, ୩୩୧.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜାମୁଝରୀରେ ଆଦର୍ଶ କାରାଗାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି; ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି; ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅବକାରୀ ଭବନ, କଟକର ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଏକାଡେମିକ ବିଲ୍ଡିଂ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକାଡେମିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କୋଠା ବଲାଙ୍ଗିର ଓ କଟକର ରୌପ୍ୟ ତାରକସି ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ୪ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଅଭିନବତ୍ୱ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଝୋଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ନଳିତା ଅଭାବ, ବଡ଼ବଡୁଆଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ମିଳୁନି କାଉଁରିଆ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MOU BETWEEN OPHWC AND HOME DEPT
OPHWC
ODISHA HOME DEPARTMENT
OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି
MOU BETWEEN OPHWC AND HOME DEPT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.