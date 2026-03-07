ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି ଅଗ୍ନିବୀର ପଞ୍ଜୀକରଣ; ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ
ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ କମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 7, 2026 at 8:25 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଥିବା ସ୍ଥଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ସଂଖ୍ୟା କମ ରହୁଛି । ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କମ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ସେନା ନିଯୁକ୍ତିରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟ ବଢୁ ନାହିଁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୋଟ ୬୦୪୪ ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । 'ଅଗ୍ନିବୀର' ନିଯୁକ୍ତି-୨୦୨୬ ସଂପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ସୂଚନା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ।
'ଅଗ୍ନିବୀର' ନିଯୁକ୍ତି-୨୦୨୬
ଭାରତୀୟ ସେନା 'ଅଗ୍ନିବୀର' ନିଯୁକ୍ତି - ୨୦୨୬ ସଂପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନାକୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କିପରି ସୁବିଧାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ, ସେ ସଂପର୍କରେ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ:
ରାଜ୍ୟରୁ ସେନା ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୋଟ ୬୦୪୪ ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୭୭୦, ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୨୫୮୩ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୬୯୧ ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଅଗ୍ନିବୀର ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି:
ଅଗ୍ନିବୀର ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜଏନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ୱେବସାଇଟ ୧୩ ଫେବୃଆରୀରୁ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏହା ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ । ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ୮୬୬୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉର୍ତ୍ତିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସମୁଦାୟ ୧୪୭୭ ଜଣ ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ସରୋଜିନୀ ଦାସ, ସତ୍ୟବାନ ଦାସ ଓ ମନସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇଛି । ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ୨ ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରୀଡା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି । କ୍ରୀଡାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଥିଲେ ସେନାରେ ଯୋଗଦାନ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।
ସେନାରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ୧ ମାସରୁ କମ ରହିଥିବାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଆଦିଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । 'ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର' ଏବଂ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରର ଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷପ:
ଯୁବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେନା ଭର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ହେବ । ଏହା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲ ସ୍ତରରେ ନିବନ୍ଧନ ସହାୟତା କିଓସ୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ । କଲେଜ ଓ ଆଇଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ହ୍ୱାଟସଆପ ଗ୍ରୁପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେନା ଭର୍ତ୍ତି ରାଲି ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
INS ଚିଲିକାରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ - Reservation For Agniveer
କଲେଜ ଓ ଆଇଟିଆଇର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେନା ଭର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ଏଆରଓଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ କଲେଜ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର