INS ଚିଲିକାରେ 3358 ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍, 142 ମହିଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସାମିଲ
3358 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 142 ଜଣ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀର ଥିବାବେଳେ 2756 ଅଗ୍ନିବୀର, 286 ନୌସେନା ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟକ ଏବଂ 316 ଜଣ ତଟରକ୍ଷୀ ନାବିକ ରହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : November 14, 2026 at 11:24 AM IST
ଖୋରଧା: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଇଏନଏସ୍ ଚିଲିକାରେ । ଶୁକ୍ରବାର (ନଭେମ୍ବର 13) ଅପରାହ୍ନରେ ଆଇଏନଏସ୍ ଚିଲିକା ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୨୦୨୬ ସଂସ୍କରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୩,୩୫୮ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦୀର୍ଘ ୧୬ ସପ୍ତାହର କଠୋର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨,୭୫୬ ଜଣ ଅଗ୍ନିବୀର, ୨୮୬ ଜଣ ନୌସେନା ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟକ ଏବଂ ୩୧୬ ଜଣ ତଟରକ୍ଷୀ ନାବିକ ରହିଛନ୍ତି ।
୧୪୨ ଜଣ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀର ସାମିଲ:
ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୪୨ ଜଣ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଗରିମାମୟ ସମାରୋହରେ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାମୀନାଥନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ସମୀର ସକ୍ସେନା ପରେଡ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏକତା ଓ ଦକ୍ଷତାର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଅଗ୍ନିବୀର:
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ନୌସେନାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ସାହସ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଗ୍ନିବୀର (ଏସ୍ଏସ୍ଆର୍) ଭାବେ ନଚିକେତା ସାନସାମ୍, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଗ୍ନିବୀର (ଏମ୍ଆର୍) ଭାବେ ଅରବାଜ ଅମିନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀର ଭାବେ ଦୀକ୍ଷା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାବିକ (ଜିଡି) ଭାବେ ଅମର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାବିକ (ଡିବି) ଭାବେ ଅର୍ପିତ ସାଙ୍ଗୱାନ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଆଇଏନଏସ୍ ଚିଲିକାର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର କମୋଡୋର ବି. ଦୀପକ ଅନିଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ, ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ, ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ସେନାରୁ ଅବସର ନେବେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଗ୍ନିବୀର, ତେବେ ଆଗକୁ କ’ଣ ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ?
ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି ଅଗ୍ନିବୀର ପଞ୍ଜୀକରଣ; ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା