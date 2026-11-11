ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଆମରଣ ଅନଶନ ଜାରି: 'ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ରଖି ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛି ଟାଟା ପାୱାର'- ସଭାପତି
ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 11, 2026 at 5:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଆମରଣ ଅନଶନ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ୪୨ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଟାଟା ପାୱାର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ରଖି ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆଜି (ବୁଧବାର) ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ସଙ୍ଘ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି । ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଦୀପ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଟାଟା ସିଇଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ, କେହି ଛଟେଇ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଛଟେଇ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଟିକିଏ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି । ଆସିକି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସୁନାହାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି । ସେଇଟା କରିପାରିବେନି । ଗତବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଥୋଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ । କାହାକୁ ଛଟେଇ କରାଯିବନି ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଟାଟା ପାୱାରର ଚକ୍ରାନ୍ତ ।"
"ଗତକାଲି ସିସିଓ କହିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ଆମକୁ ଯାହା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହା କରୁଛୁ । ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଟାଟା ପାୱାର କାଲି ଧମକ ଦେଇଛି । ଯେ ୧୫ ତାରିଖ ଭିତରେ ଡ୍ୟୁଟି କର, ନ ହେଲେ ତୁମ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ରଖିବୁ । ତୁମେ ରଖିବା କଥା ଯଦି ରଖିବ । ଏତେ ଧମକ ଦେବା କାରଣ କଣ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧମକ ଦେଉଛ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୋ ଭାଇମାନେ ହାତ, ଗୋଡ଼ ହରାଉଛନ୍ତି," ବୋଲି ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।
"ଟାଟା ପାୱାର କହୁଛି, କାହାକୁ ଛଟେଇ କରିନାହିଁ । ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ୨୦୦ ଜଣ ଚାକିରି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି । ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଯେ, ଏଠି ଟାଟା ସରକାର ଚାଲିଛି ନା ବିଜେପି ସରକାର ଚାଲିଛି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଟାଟା ପାୱାର ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏତେଦିନ ହେଲା ଆମେ ବସିଲୁଣି । ଆଜକୁ ୪୨ ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆମରଣ ଅନଶନ ୮ମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ଗୋଟିଏ ଦିନ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାଏ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ୨୫ ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଉଥିଲା, ଏମିତି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା । ଅଢେଇବର୍ଷରେ ଏଇ ସରକାର ବି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ । ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ," ବୋଲି ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ବେଳେ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟ ହେଲେ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ TPCODL ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ; ଲାଗୁ ହେବ ଏସମା, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର