ମନୋବଳ ପାଖରେ ହାରିଛି ବୟସ..70 ବର୍ଷରେ ଏକା ଏକା ବାଇକରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ
ତପନଙ୍କ ଏହି ସଫଳ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବୟସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା, ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 2, 2026 at 9:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା । କୌଣସି ଯାତ୍ରାର ବାଧକ ନୁହେଁ । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଯୌବନର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରେ, ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା କାମ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ । ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଥିଲେ ଏ ବୟସକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ସବୁ କାମ କରିହୁଏ । ଏହାକୁ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତପନ ମହାନ୍ତି । ପଟିଆରେ ରହୁଥିବା ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପିଲାଦିନର ଆଦି କୈଳାସ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପୂରଣ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ..ପ୍ରାୟ ୭୦୦ କିଲୋମିଟର ବାଇକ୍ରେ ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ତପନଙ୍କର ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ....
ପୁରୁଣା ସାଥୀ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ଅବସର ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦେଲା
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୋଠବାଡ଼ ଗ୍ରାମର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ତପନ ମହାନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁବାଇରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜୀବନର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସାଥୀ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ବାଇକ୍ ଅବସର ଜୀବନରେ ପୁଣିଥରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଥିଲା ।
ଆଦି କୈଳାସ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଜୀବନର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ
ମାତ୍ର ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିଲେ ତପନ । ସେଇ ବାଇକ ଚଲାଇବା ନିଶା ତାଙ୍କ ଅବସର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର କରି ଦେଇଛି । ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ବାଇକ୍ରେ ସାରା ଦେଶ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତପନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଥର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିଲେଣି । ସିକ୍କିମ ହେଉ, ନେପାଳ, ଲେହ-ଲଦାଖ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଚେରାପୁଞ୍ଜି, ଶିଲଂ ଓ ଦେଓମାଳି ସମେତ ଅନେକ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ବାଇକ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ସାରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଆଦି କୈଳାସ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ।
ଏପ୍ରିଲରେ ୭୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ, ମେ ୩୧ରେ ଆଦି କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ
ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ୭୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତପନ । ତା ପରେ ସେ ଆଦି କୈଳାସ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ବାଇକ୍ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବାଧକ ଥିଲା । ତଥାରି ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ମେ ୩୧ ତାରିଖରେ ସେ ଆଦି କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ବହୁ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ ।
‘ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଜୀବନ ଥମିଯାଏ ନାହିଁ'
ନିଜର ଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତି ନେଇ ତପନ କହନ୍ତି, ‘ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଜୀବନ ଥମିଯାଏ ନାହିଁ । ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ଦରକାର । ଏଥିପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଓ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।’ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଅପଣାଇବା, ଗୁଟଖା ଓ ସିଗାରେଟ୍ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରେରଣା ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ
ତପନଙ୍କର ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରେରଣା ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ସିପ୍ରା । ସେ କହନ୍ତି , ‘ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ । ଏ ବୟସରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ପୁଣି ବାଇକରେ କେମିତି ଯିବେ ? ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ବାଇକରେ ବୁଲିଲେ, ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଗଲା । ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯେ, ଏକୁଟିଆ ଯାଇ ଆସି ପାରିବେ । ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବାଇକରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛୁ ।’
ବାପାଙ୍କ ସାହାସ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ
ବାପାଙ୍କର ଏପରି ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯେତିକି ଖୁସି ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ପୁଅ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି । ଆଲୋକ କହନ୍ତି, ‘ବାପା ଏ ବୟସରେ ଏକୁଟିଆ ବାଇକ ଯୋଗେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଅଟେ । ବାପାଙ୍କ ସହ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି । ଏବେ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ମୋର ସାହାସ ପାଏନି । ହେଲେ ବାପା କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ।’
ବୟସ ଏକ ଟାଲେଞ୍ଜ..
ଯାହା ବି ହେଉ, ତପନଙ୍କ ଏହି ସଫଳ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବୟସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା, ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହ । କହିବାକୁ ଗଲେ, ବୟସ ଏକ ଟାଲେଞ୍ଜ । ବୟସ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ନ ପାରେ... ବୟସ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନର ବାଧକ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ସାମ୍ନାରେ ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା..ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ବିଭୋର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚିନ୍ତାମଣି: କୁୁହନ୍ତି, 'ମୋ ହାତ ଧରି ନିଜ ରୂପକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ମିଳିନି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା; କେବେ ସରିବ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ