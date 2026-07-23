ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର; ଆଜି ଖୋଲିଲା 4 ଗେଟ୍, ମୋଟ 16 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ
ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,14,238 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 23, 2026 at 10:00 AM IST
Hirakud Dam Gate Open ସମ୍ବଲପୁର: ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା । ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଆଉ 4ଟି ଗେଟକୁ ଖୋଲା ଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ଗେଟ୍ ଯୋଗେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନରେ 2ଟି ଓ ଆଜି ପୁଣି 4ଟି ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଛି l ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ 16 ଗେଟ ଯୋଗେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି l
ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର, ପୁଣି ଖୋଲିଲା ଗେଟ୍:
ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର 614.23 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି l ହୀରାକୁଦର କର୍ଭ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର 605 ରୁ 607 ଫୁଟ ଭିତରେ ରହିବା କଥା ତେଣୁ ହୀରାକୁଦର ବନ୍ୟା ଜଳ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
କେତେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ?
ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,14,238 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ 16ଟି ଗେଟ ଜରିଆରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 2,79,893 ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି l ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତଳମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
କେଉଁଠି କେତେ କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ?
ଏହି ସମୟରେ ମହାନଦୀର ଖଇରମାଳ ଠାରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,85,000 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ, ବରମୂଳରେ 2,72,500 କ୍ୟୁସେକ ଓ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ 2,74,400 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି l
ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରପଲାଇନ ସକ୍ରିୟ ଅଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 7ଦିନ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ୭ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଭିଜିବ ପୁରୀ !
ହୀରାକୁଦରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା 6ଟି ଗେଟ୍, ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର