ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ସେବାୟତ ବିବାଦ: ରୁପା ଘୋଡ଼ ଲାଗିକୁ ନେଇ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ
ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଓ ବଡୁ ନିଯୋଗ ଭିତରେ ହାତାହାତି ଓ ମାରପିଟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 6, 2026 at 5:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ବିବାଦରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର । ରୁପା ଘୋଡ଼ ଲାଗିକୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । ରୁପା ଘୋଡ଼କୁ ନେଇ ଦୁଇ ସେବାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବଡୁ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ସକାଳ ୧୦ ଟାରେ ସାହାଣ ମେଲା ପରଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି । ତେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମାରପିଟ ଓ ହୋହଲ୍ଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଓ ବଡୁ ନିଯୋଗ ଭିତରେ ହାତାହାତି ଓ ମାରପିଟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରୁପାର ଘୋଡ଼ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ।
କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାଳଗ୍ରାମ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବଡୁ ସେବାୟତ ଘୋଡ଼ ଉଠାଇ ଦର୍ଶନ କରାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଏହି ରୁପା ଘୋଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ବଡୁ ନିଯୋଗର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ହେମାଦ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସୁଆର ନିଯୋଗର 25ରୁ ଅଧିକା ସେବାୟତ ଅଚାନକ ଯୋଜନାବଧ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଲିଙ୍ଗକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ରୂପା ଘୋଡ଼କୁ କାଢି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଳିଆ ବଡୁ କମଳାକାନ୍ତ ବଡୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଉଭୟ ନିଯୋଗ ମଧରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସହ ଠେଲା ପେଲା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, କମଳାକାନ୍ତ ବଡୁ । ଯାହା ପରଠାରୁ ଉଭୟ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତେବେ ଘଟଣାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛନ୍ତି ଉଭୟ ନିଯୋଗ । ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘୋଡା କାଢି ନେବା ନେଇ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବଡୁ ନିଯୋଗର କମଳାକାନ୍ତ ବଡୁ ।
ଦିନ 2ଟାରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ବୈଠକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରୁପା ଘୋଡ଼ ଉଠାଇ ନେଇଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବୈଠକରେ ବି ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର