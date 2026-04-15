ETV Bharat / state

କଟକ ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 59 ନାବାଳକ; ସପ୍ତାହକରେ 71 ଉଦ୍ଧାର, କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ

ବିହାରର ଅରରିଆ ଭଳି ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଗଣା ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ସହ ରହିବା-ଖାଇବା ମିଳିବ ସୀମା ପାର କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ମାଗଣାରେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶହ ଶହ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଗତକାଲି କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 59 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କ ଘଟଣା ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ନେଟୱର୍କ ପଛର ସତ୍ୟତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 71 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାରିଲାଣି RPF ।


ମାଗଣା ମଦ୍ରାସାରେ ପଢିବେ ବୋଲି ବିହାରରୁ ଆସୁଥିଲେ

ପୋଲିସର ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି, ବିହାରର ଅରରିଆ ଭଳି ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଗଣା ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ସହ ରହିବା-ଖାଇବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି କହି କିଛି ମୌଲବୀ ଓ ଦଲାଲ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଥାଇ ସୀମା ପାର କରାଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ 59 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଗତ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା 12 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।


ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବୈଧ ଦସ୍ତାବିଜ ନ ଥିଲା

ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ମଦ୍ରସାକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବୈଧ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଦେଖାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରାରେ ରଖା ଯାଇଛି। ସେମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। RPF ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଓଡିଶା ପୋଲିସ କରିବ। କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସର ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ରାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

ଉଦ୍ଧାର ନାବାଳକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି-CWC

ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି CWC ସଦସ୍ୟ ସୁନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ।ସେ କହିଛନ୍ତି RPF ନବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି CWC କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବସୁନ୍ଧରାରେ ରଖା ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରା ଯାଇଛି। ତେଵେ ଉଦ୍ଧାର ନାବାଳକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେସବୁର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ CWC ବିହାର ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ।

ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ 7 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ

ଏ ନେଇ RPF ଆଇଆଇସି କହିଛନ୍ତି, ଗତାକାଲି ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ 59 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କର ବୟସ 7 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ । ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମଦ୍ରାସାକୁ ନିଆ ଯାଉଥିଲା । ତେବେ ଏହି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଥିଲା । ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଦ୍ରାସାକୁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏହି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି CWCକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

MINOR CHILD RESCUE
CUTTACK RAILWAY STATION
RPF
CWC
MINOR RESCUED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.