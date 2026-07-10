ETV Bharat / state

ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଲା, ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲାନି ଟ୍ରମାକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ; ପିପିପି ମୋଡରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତିକୁ ବିରୋଧ କରି ତାତିଲେ ଲୋକେ

ଦୁଇ ଶହ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରମାକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନକରି ବର୍ତମାନର ସରକାର କେବଳ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ନିଜର କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା

after two years of construction traumacare hospital of panikoili has not been dedicated to public
ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଲା, ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲାନି ଟ୍ରମାକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ନିକଟରେ ଶହେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଏକ ଟ୍ରମାକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଥିଲେ l ଟ୍ରମାକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଉଦଘାଟନ କରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି l ଏହି ବିଲଡିଂର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୨ ବର୍ଷ ହେବ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇଛି ।

ଦୁଇ ଶହ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରମାକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କେବଳ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ନିଜର କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏବେ ଏହାକୁ ପିପିପି ମୋଡରେ ଚଳାଇବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତି ନେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ସାଧାରଣରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ।

ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ

ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଲା, ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲାନି ଟ୍ରମାକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ (Etv Bharat)

ଯାଜପୁର ୟୁଥ ଫୋରମ ସଭାପତି ରାକେଶ ସାହୁ କହନ୍ତି, 'ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିକୋଇଲି ଛକ ହେଉଛି 4 ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀ l ଏହି ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରତେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ବଡ଼ ଗାଡିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଗାଡି ଦିନ ରାତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଭଦ୍ରକ,ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର,କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି l ଏହି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ୧୬ ନଂ ଓ ୨୦ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି l ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗାଡି ଯାଉଥୁବାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୀକାର ହେଇ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡନ୍ତି l ତେଣୁ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ମଝିରେ ପାଣିକୋଇଲିଠାରେ 7ଏକ ଜମି ଉପରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହସ୍ପିଟାଲ 102 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ।'

ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଲା, ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲାନି ଟ୍ରମାକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ (Etv Bharat)

ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଏଠାରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ନିର୍ମାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କୌଣସି ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ ଆଉ ଦୂର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଏବେର ସରକାର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି l ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରମାକେୟାରକୁ ପିପିପି ମୋଡରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କିଛିଦିନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନିଷ୍ପତି ନେଉଥୁବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।'

ଟ୍ରମାକେୟାର ଘରୋଇକରଣ ହେଲେ ରୋଗୀ ଶୋଷିତ ହେବେ

ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆବାହକ ସୁବାସ ଧଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପିପିପି ମୋଡରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚଲେଇବା ନିଷ୍ପତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହି ଟ୍ରମାକେୟାର ଘରୋଇକରଣ ହେଲେ ରୋଗୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଗେଇ ଆସିବା ସହ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି।'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଯେହେତୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ହେଲା, ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ପାଣିକୋଇଲିରେ ଟ୍ରମାକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ଗଲା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସା ଏଠି ବିନିଯୋଗ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି l '

ସିପିଆଇଏମର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ମଳ ରଥ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଓ ଖଣିଜ ଉନ୍ନୟନ ପଇସାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି l ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ସରକାର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତି । ତେଣୁ ଏହାର ପୁନଃବିଚାର ନ କଲେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ l l ମଣିଷ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବଂଚିବା ମରିବା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୟ ତାକୁ ଗୋଲଡେନ ଆୱାର କୁହାଯାଏ l ଏହି ଗୋଲଡେନ ଆୱାରକୁ ସୁବିନିଯୋଗ କରି ଲୋକଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇଥିଲା l କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଦେଖା ଦେଉଛି ଲୋକ ମରିବ ହିଁ ମରିବ l'

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ ପାଖକୁ ସେଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିନାହିଁ । ଟ୍ରୋମାକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣକାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଇଛି l ତେବେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରାଯିବ l ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଦରକାର, ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ l ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଂଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଆସୁଛି । ପିପିପି ମୋର୍ଡରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ ।'

ଗୋଟେ ପଟେ ଟ୍ରମାକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସରକାର ପିପିପି ମୋର୍ଡରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥୁବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ ନିଷ୍ପତି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା, ବୁଝାଇବାକୁ ଆସି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ କୁଳପତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଦାନ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ କୋଦାଳରେ ପିଟି ମାରିଦେଲେ ରକ୍ତଦାତା



TAGGED:

TRAUMA CARE HOSPITAL
JAJPUR TRAUMA CARE HOSPITAL
TRAUMACARE HOSPITAL PANIKOILI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.