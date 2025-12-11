ETV Bharat / state

ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଜୀବନରେ 'ୟୁ' ଟର୍ଣ୍ଣ; ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଚାଲିଲେ ଯୁବକ

ଆଙ୍କାଇଲୋଜିଂ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ରାଉତ । ତିନିଟି ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ, ସେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଚାଲିବାରେ ସକ୍ଷମ ଯୁବକ
ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଚାଲିବାରେ ସକ୍ଷମ ଯୁବକ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 11, 2025 at 9:35 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଖୁସି। ତିନି ତିନିଟି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା 'ୟୁ' ଟର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜଙ୍ଘକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଥିଲା ମୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯୁବକ ବସିବା, ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସକ୍ଷମ। ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ।

ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଜୀବନରେ 'ୟୁ' ଟର୍ଣ୍ଣ; ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଚାଲିଲେ ଯୁବକ (ETV BHARAT ODISHA)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ରାଉତ। ବୟସ କହିଲେ ମାତ୍ର ୩୭ ବର୍ଷ । ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଆଙ୍କାଇଲୋଜିଂ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ତିନିଟି ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ, ସେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଉଭୟ ନିତମ୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଡି ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବେକରୁ ନିତମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜଙ୍ଘ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ବଙ୍କି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘକୁ ଛୁଇଁସାରିଥିଲା।

ଯାହାର ଜଙ୍ଘକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଥିଲା ମୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯୁବକ ବସିବା, ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସକ୍ଷମ
ଯାହାର ଜଙ୍ଘକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଥିଲା ମୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯୁବକ ବସିବା, ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସକ୍ଷମ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏପରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଚାଲିବା, ବସିବା ଏବଂ ଶୋଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିପଦ କାରଣରୁ ପକ୍ଷାଘାତର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏପରିକି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ତିନି ତିନିଟି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା 'ୟୁ' ଟର୍ଣ୍ଣ
ତିନି ତିନିଟି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା 'ୟୁ' ଟର୍ଣ୍ଣ (ETV BHARAT ODISHA)

ମାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ବିଭାଗ ଓପିଡିକୁ ଏକ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଭାଗୀୟ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର୍ ଡାକ୍ତର ଦୀପକ ନେରାଡି ବିଶ୍ବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡ. ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏହାକୁ ଏକ ଆହ୍ବାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ନେରାଡି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଗୁରୁଦୀପ ଦାସ ନ୍ୟୁରୋମନିଟରିଂ, ବୋନ୍ ସ୍କେଲପେଲ୍, ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ବର୍ ଏବଂ ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ୍ କରାଯିବା ସହିତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିକୃତି ସଂଶୋଧନ ସଫଳତାର ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତିନିଟି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଏବେ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି, ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାରେ ଏକ ନାଟକୀୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି। ବିଶେଷକରି ବେସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏପରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସାଧାରଣତଃ ୨୫ରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ।

ଜଙ୍ଘକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଥିଲା ମୁହଁ
ଜଙ୍ଘକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଥିଲା ମୁହଁ (ETV BHARAT ODISHA)


ଏନେଇ ଏମ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ବାସ କହିଛନ୍ତି।

