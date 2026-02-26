ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ସୁପରମାର୍ଟ ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ
ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଥିବା ଅନେକ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଜଳି ଯାଇଛି । ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପ୍ରୟାସ ।
Published : February 26, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : February 26, 2026 at 12:29 PM IST
FIRE ACCIDENT LOKAYUKTA OFFICE, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ଛକ ନିକଟ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଏସପି ଗ୍ରୁପ୍ ସୁପର ମାର୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ମନରୁ ଲିଭିନି । ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଘଟିଛି ଆଉ ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ତୋଷାଳି ଭବନସ୍ଥିତ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଅନେକ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଜଳି ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।
ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 21 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲିଭିଲା ଲିଙ୍ଗିପୁର ସୁପରମାର୍ଟ ନିଆଁ, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁପରମାର୍ଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ୪୦ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି କୁହୁଳୁଛି ଧୂଆଁ, ୪ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି