ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ସୁପରମାର୍ଟ ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଥିବା ଅନେକ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଜଳି ଯାଇଛି । ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପ୍ରୟାସ ।

a fire broke out in lokayukta office
ତୋଷାଳି ଭବନସ୍ଥିତ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ନିଆଁ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 26, 2026 at 12:05 PM IST

Updated : February 26, 2026 at 12:29 PM IST

FIRE ACCIDENT LOKAYUKTA OFFICE, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ଛକ ନିକଟ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଏସପି ଗ୍ରୁପ୍ ସୁପର ମାର୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ମନରୁ ଲିଭିନି । ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଘଟିଛି ଆଉ ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ତୋଷାଳି ଭବନସ୍ଥିତ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ତୋଷାଳି ଭବନସ୍ଥିତ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ନିଆଁ (Etv Bharat)

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଅନେକ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଜଳି ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।

ତୋଷାଳି ଭବନସ୍ଥିତ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ନିଆଁ (Etv Bharat)
ତୋଷାଳି ଭବନସ୍ଥିତ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ନିଆଁ (Etv Bharat)

ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

