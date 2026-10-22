ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଫେରିପାରନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ଗୁଜରାଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଫେରିବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ଗୁଜରାଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଭାରତରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଏକ ସୁମାତ୍ରାନ୍ ପ୍ରଜାତିର ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଛି । ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍କୁ ଗୁଜରାଟରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପଠାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଦେଶର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ CITES କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଫେରିବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ଗୁଜରାଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ (Etv Bharat)
ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ଓ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଯାଞ୍ଚ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଗୁଜରାଟର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପରେ ନଜର (Etv Bharat)
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋଗରାଇରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଓଜନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି । ଏଥିସହ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି, ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଈ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କ ଗତିବିଧି ଓ ସକ୍ରିୟତାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି । ସେମାନେ ଏବେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସମସ୍ତ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଉନ୍ନତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯତ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ।
ଗୁଜରାଟର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପରେ ନଜର (Etv Bharat)
ଏପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ୫ଟି ଯାକ ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋକ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ମଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିଛ । ଶାବକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ବା ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଈ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଶାବକଙ୍କ ସକ୍ରିୟତାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଓ ଆଚରଣରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର