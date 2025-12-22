ETV Bharat / state

ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍

ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରୁଥିବା ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ବାଲା, ଏବେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି 10-15ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ଟେଷ୍ଟିଂ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 22, 2025 at 8:39 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଛି ଛନକା । PUCC ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖରାରେ ଛିଡା ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି ।

ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଗାଡ଼ିର PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟଟିଏ ପାଇଁ ସହରର ଛକ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ । ସେ ବାଣୀବିହାର ଛକ ନିକଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ରାଜଭବନ ଛକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଏବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ । କାରଣ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗାଡିର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ତେବେ ଟାଙ୍କିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଇନ୍ଧନ। PUCC ଥିଲେ ହିଁ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ । ଯାହା ଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ବାଲା ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି 10-15ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ଟେଷ୍ଟିଂ । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଦୋକାନୀ ।

ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ପୋଲିସ ଚାଲାଣ ରହୁଛି ଗାଡିର, ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ । ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ଥାନାରେ ଗାଡିର ଫାଇନ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି । ସବୁଗୁଡ଼ିକକୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଏହି ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯଦି ପୁରୁଣା ଗାଡି ରାସ୍ତାରେ ଗଡେ କିମ୍ବା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ କଟିବ । ଯାହାର ମୂଳ ଉଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିନା ଟାଙ୍କିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।" ଏପରିକି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଅପେକ୍ଷା, ଲୋକେ ଇଭି ଗାଡି କିଣିଛନ୍ତି ।

ଏପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାମ୍ପର ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ ଅଲ୍ ଅଣ୍ଡିଆ ପେଟ୍ରୋଲ କମ୍ପାନୀ ଫେଡେରେସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଏକ ବୈଠକ ରହିଛି । ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଯାହା ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ । ଯେପରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ର ଚିଫ୍ ଏନଭାଏରନମେଣ୍ଟ ସାଇନଟିଷ୍ଟ ନିହାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦୈନିକ ଭାବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି । ଶୀତ ଦିନରେ ବିଶେଷ କରି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଯାହା ଫଳରେ କି ସଂସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ।" ଏପରିକି ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗାଡିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଁଆ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ବାହକ । ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମାଇଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

