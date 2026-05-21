ETV Bharat / state

୪୨ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବାପରେ ତିନି ରଥର ଅଖ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ

ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

AFTER THE CONSTRUCTION OF 42 WHEELS WAS COMPLETED, THE WORK OF AXLES OF THREE CHARIOTS BEGAN
୪୨ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବାପରେ ତିନି ରଥର ଅଖ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 8:50 PM IST

|

Updated : May 21, 2026 at 9:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Puri chariot making ପୁରୀ: ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଖଳା । ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ, ବେଶ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ତିନି ରଥର ୪୨ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତିନି ରଥର ଅଖ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ତା ସହିତ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ସମସ୍ତ ଅଖ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ଚଉପଟ ହୋଇ ସେଥିରେ ଉଭୟ ପଟରେ ମୁଂହାଟି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଥ ଫ୍ରେମ୍ । ଏହି ଫ୍ରେମ୍ ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁଡୁକା ଦ୍ଵାର ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ପାର୍ଶ୍ଵଦଣ୍ଡା । ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡାର ଆଗ ଏବଂ ପଛରେ ଗରଗରା ପଡ଼ି ଉଠିବ ଚାରି ନାହାକା, ଚାରି ନାହାକାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଠିବ ଚଉଦ ନାହାକା । ଏହାପରେ ତିନି ରଥର ଭୂଇଁ ସ୍ଥାପନ । ଏହି କ୍ରମରେ ତିନି ରଥ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ।

୪୨ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବାପରେ ତିନି ରଥର ଅଖ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ (ETV BHARAT ODISHA)

ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନିରଥର ବାକି ୧୮ଟି ଅଖର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ତିନିରଥର ମୋଟ୍ ୨୧ଟି ଅଖ ମଧ୍ୟରୁ ଚକ ଡେରା ନୀତି ପାଇଁ ତିନିଟି ଅନୁକୂଳ ଅଖ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ବାକି ତିନି ରଥର ୧୮ଟି ଅଖର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ସମେତ ସାଥୀ ମହାରଣାମାନେ ବାକି ଅଖ ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବାରିଶୀରେ ହାଣି ଚଉପଟ ପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ଗୋଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ରଥ ନିର୍ମାଣ ତଦାରଖ କମିଟି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରଥ ଖଳା ବୁଲି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ତଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ତିନି ରଥର ଅଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅଖ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରହିଥିବା କାଠର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵର ଗଣ୍ଠି ତଥା ଗର୍ତ୍ତ ଥିବା ଅଖ କାଠକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତିନି ରଥର ୪୨ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତିନି ରଥର ଅଖ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ।
ତିନି ରଥର ୪୨ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତିନି ରଥର ଅଖ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । (ETV BHARAT ODISHA)


ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ସହ ତିନି ରଥ ଭୂଇଁ ଚଉତାରେ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତିନିରଥର ୧୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଚଉପଟ ଭୂଇଁ ଚଉତାର ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାପରେ ସାଥୀ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ଭୂଇଁ ଚଉତାରେ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ପାଖୁଡ଼ା ବିନ୍ଧ ସହ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବୀ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ତିନିରଥର ମୋଟ୍ ୨୧ଟି ଅଖ ମଧ୍ୟରୁ ଚକ ଡେରା ନୀତି ପାଇଁ ତିନିଟି ଅନୁକୂଳ ଅଖ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ବାକି ତିନି ରଥର ୧୮ଟି ଅଖର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ତିନିରଥର ମୋଟ୍ ୨୧ଟି ଅଖ ମଧ୍ୟରୁ ଚକ ଡେରା ନୀତି ପାଇଁ ତିନିଟି ଅନୁକୂଳ ଅଖ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ବାକି ତିନି ରଥର ୧୮ଟି ଅଖର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଗରଗରା ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୨୦ ଫୁଟିଆ ଗରଗରା ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଉକ୍ତ ଗରଗରା କାଠର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱ ଚଉପଟ ଶେଷ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଖଳା ।
ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଖଳା । (ETV BHARAT ODISHA)

ରଥ ଖଳା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଳୀରେ କରତି ସେବକମାନେ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ପୋଲ ଗୟଳ ଚିରଟ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ୪୦ ଫୁଟିଆ ପୋଲ ଗୟଳ ଧାଉରା କାଠର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବାରିସୀରେ ହାଣି ସମତଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଚିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଜିଠାରୁ ପୋଲ ଗୟଳର ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଦଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଆ, ଅଗ ପାତେଳି, ବିଡ଼ିଆ ଚଉରସ ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ସହ ଗରଗରା ପାଇଁ ୨୫ ଏମ୍ ଏମ୍ ର ଅଗ ପାତେଳୀ କଣ୍ଟା, ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଦଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଆ, ଅଗ ପାତେଳି, ବିଡ଼ିଆ ଚଉରସ ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ସହ ଗରଗରା ପାଇଁ ୨୫ ଏମ୍ ଏମ୍ ର ଅଗ ପାତେଳୀ କଣ୍ଟା, ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ସାଲ ଗୁଜ ଏବଂ ତୀଖ ଗୁଜରେ ସିଂହ ବିରଳ ରୂପ ଖୋଦେଇ ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ପଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ରୂପରେ ଅଳଙ୍କାର ପକା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ସମସ୍ତ ଅଖ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ଚଉପଟ ହୋଇ ସେଥିରେ ଉଭୟ ପଟରେ ମୁଂହାଟି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଥ ଫ୍ରେମ୍ ।
ସମସ୍ତ ଅଖ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ଚଉପଟ ହୋଇ ସେଥିରେ ଉଭୟ ପଟରେ ମୁଂହାଟି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଥ ଫ୍ରେମ୍ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଦଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଆ, ଅଗ ପାତେଳି, ବିଡ଼ିଆ ଚଉରସ ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ସହ ଗରଗରା ପାଇଁ ୨୫ ଏମ୍ ଏମ୍ ର ଅଗ ପାତେଳୀ କଣ୍ଟା, ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଦୋଳବେଦୀ ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ପାଇଁ କାଠ ଉପକରଣମାନ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଫ୍ରେମ୍ ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁଡୁକା ଦ୍ଵାର ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ପାର୍ଶ୍ଵଦଣ୍ଡା ।
ଫ୍ରେମ୍ ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁଡୁକା ଦ୍ଵାର ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ପାର୍ଶ୍ଵଦଣ୍ଡା । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗେ ୪ ଟନ୍ ଲୁହା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓଝା ମହାରଣା ସେବକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ: ଶେଷ ହେଲା ତିନିରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : May 21, 2026 at 9:27 PM IST

TAGGED:

AXLES OF CHARIOTS BEGAN
ରଥଯାତ୍ରା 2026
RATH YATRA 2026
RATH CONSTRUCTION PURI
AXLES OF CHARIOTS BEGAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.