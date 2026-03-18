ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରମେଶ ଜେନା; କହିଲେ, 'ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ନେଲି'
Published : March 18, 2026 at 7:57 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର : କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଝାଡ଼ିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ । ଖୋଲିଦେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପୋଲ୍ । ମେ ଫେୟାର ବିଲ କିଏ ଦେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ । ଆ଼଼ଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରମେଶ ଜେନା ।
ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବା ବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ଓ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମୁଁ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ନେଲି। ମୋ ବିବେକ କହିଲା ମୁଁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଲିନାହିଁ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ମୋତେ ୨୦୧୬ ରେ ଗିରଫ କରି ବହୁ ମକଦ୍ଦମାରେ ଛନ୍ଦିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ମୋ ବୁଢା ବାପାଙ୍କୁ ବି ଛାଡି ନ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର।ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ପୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଥିଲେ। ମତେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଟିକେଟ ଯାଚି ସବୁ ରଫା ଦଫା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଫର ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେଲି ନାହିଁ, ଏବେ କଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବି ।'
ସେତିକି ନୁହେଁ, ରମେଶ ଜେନା ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବିଜେଡିର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଓ ଜଣେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରମେଶ। ବାପା ଏଜେଣ୍ଟ ପୁଅ ଭୋଟ କୁଆଡେ ଯାଇ ଥିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ' ବୋଲି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।
ସିଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଭାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠି ସଂଗଠନ କଣ ହୋଇଛି ଓ କାହିଁକି ସେଠୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
'ମୁଁ ବିକ୍ରି ହେବି ନାହିଁ କି ଘାସ ଖାଇବି ନାହିଁ'
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରି ରମେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'ବିଧାନସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ବେଳେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ନ ଥିଲା। ଏବେ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାର୍ଥୀ ଦେଲେ। ଏଥିରେ କାହାର ଫାଇଦା ଅଛି ବିଚାର କରାଯାଉ। ଆମ ସଭାପତି ବହୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଏ ଆଇସିସିକୁ ପଠା ଯାଉଛି। ପିସିସି ସଭାପତି କାହା ମତ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହିଟଲର ଭଳି ନିଜ କଥାରେ ଚାଲିବାକୁ କହନ୍ତି।'
୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତତ୍କାଳୀନ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ନୂଆପଡାରେ ହରାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ତାହାର ତର୍ଜମା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେନା ।
ଭକ୍ତଙ୍କ ମେ ଫେରାୟ ବିଲ କିଏ ଦେଉଛି ?
ରମେଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'କଂଗ୍ରେସ ଖସି ଖସି ଗଲାଣି । ପିସିସି ସଭାପତି ନ ବଦଳିଲେ ଦଳ ସଫା ହେବ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବାରମ୍ବାର କହିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ।'
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯାଇ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ରମେଶ ଜେନା। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ,ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ ରେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ (INC) ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୁଇଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ବା ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୪ ରେ ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ ଜେନା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର ଭାବେ ତାଂଙ୍କୁ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ।୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେବୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।୨୦୧୪ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ରମେଶ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
