ସାପ କାମୁଡ଼ା ଚିନ୍ତାଠୁ ବଳିଯାଉଛି ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ; ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିଲେ ଯିବନି ଜୀବନ

ସାପ କାମୁଡ଼ା ଚିନ୍ତାଠୁ ବଳିଯାଉଛି ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ; ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିଲେ ଯିବନି ଜୀବନ
ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପାଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟତମ । ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସଠୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 12, 2026 at 9:40 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତ ଅନେକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି । ବର୍ଷା ସମୟରେ ସର୍ପାଘାତ ସହ ଘରୁ ସାପ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ବାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସମୟରେ ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଉପରେ ଭରସା କରାଯାଉଛି ।
ଜୀବନ ନେଉଛି ବିଳମ୍ବ ଚିକିତ୍ସା !
ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା, ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଯାଇ ବିଳମ୍ବରେ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଉଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଚିତି, ଗୋଖର, ତମ୍ପ, ରଣା, ଚନ୍ଦନ ବୋଡା, ନାଗ ଆଦି ବିଷଧର ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଏହି ସାପ କାମୁଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ସତ ହେଲେ ସାପ କାମୁଡିବା ପରେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ନେବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମେଡିକାଲରେ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକସନ୍ ରହିଛି । ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଭଳି ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବିଳମ୍ବରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି ।
ସାପ କାମୁଡିଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ-
ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ ସେନେଇ ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଚାରି ପ୍ରକାର ବିଷଧର ସର୍ପ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ସବୁଠୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଖର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ଚିତି, ତୃତୀୟରେ ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ା ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ରଣା ସାପ । ଏଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ସାପ ବିଷଧର ସର୍ପ । ଏହି ସାପମାନେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରାନଯିବ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ।
ସାପ କାମୁଡିଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନହୁଅନ୍ତୁ-
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ସର୍ପ ଆଘାତର ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣୁ ଯେ ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଲଗେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସୂତା ବା ରଶି ବାନ୍ଧିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝଡ଼ା-ଫୁଙ୍କା କରନ୍ତୁ । ଏସବୁ କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ । ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାପକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇପାରେ । ଆଉ ଯଦି ନଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ଜାଗା ଦେଖି ଚିକିତ୍ସକମାନେ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ।
ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, "ସାପ କାମୁଡିଥିବା ଜାଗାରେ ରଶି ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ । ବାନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଅଙ୍ଗଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ । ସେ ସ୍ଥାନରେ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇ ତାକୁ ନନ୍-ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ କରିବେ । ଏହାସହ କ୍ଷତକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତିକି ଧୋଇବା କଥା ଧୋଇଦେବେ । ରୋଗୀକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ପାଇଖାନା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରିବେ । ଜୋତା ଚେକ୍ କରିବାଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ସାପ ପଶିକି ଜୋତା ଭିତରେ ବି ରହିଥାଇପାରେ । ତେଣୁ ନିଜର ସତର୍କତା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ।"
ସାପ କାମୁଡା ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମିଳେ । ସାପ କାମୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ୨୦୨୪ ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ୮୦ଟି ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ର କେସେ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ୨୦୨୫ ବେଳକୁ ୭୪ ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ରୁ ୫ଟି କେସ୍ ଆସିଛି । ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ପରାମର୍ଶ ରହିବ କି ଆପଣମାନେ ଗୁଣି-ଗାରେଡ଼ିରୁ ଦୂରେଇକି ମେଡିକାଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ । ଆମର ସବୁ CHC, PHC, ମେଡିକାଲ୍ରେ ୪,୩୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ । ଖାଲି ସାପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ଆପଣ ମେଡିକାଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଦେବେ । କିଛି ଦିନର ଚିକିତ୍ସାରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ।"
ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଣି-ଗାରେଡ଼ିକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ସବୁ କେସ୍ ଆମ ପାଖରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ । ଯେମିତି ବନ୍ୟା ହେଲା, ସେ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ବାହାରନ୍ତି । ସେମିତି ପାଣିପାଗ ବଦଳିବାରେ ଧିରେ ଧିରେ ସାପଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ଏବର୍ଷ ଆମେ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଛୁ । କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ । ଆମେ ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ମିଟିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- EXPLAINER: ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର