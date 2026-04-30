ଅବସର ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବି : ଦୂତି
ଯେଉଁଦିନ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେବି ସେବେ ସମାଜର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବି । ସେବେ ଗୋଟେ ଦଳ ଚୟନ କରିବି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 30, 2026 at 7:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ । ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦୂତିଙ୍କୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦୂତି । ଅବସର ପରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସମାଜ, ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବ, ସେହିପରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚୟନ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାବିକା ଦୂତି ଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା । ଯାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଥିଲା । ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ଲାଭ ଓ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ଗଭୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି । ଶାସକ ଦଳ ଏହାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ବିଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ
ଦୂତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି । ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସି ଆମେ ଏହା ଶୁଣିଥିଲୁ । ଏହା ଖାଲି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ । ବରଂ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର, ସମାନତା ଓ ସଶକ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା। ଏହି ବିଲ ଲାଗୁ ହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢିବ । ଏହା ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସମାନମୂଳକ ଓ ସମାବେଶୀ ହେବ । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ, ଆମେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ । ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ କେବଳ ଅଂଶୀଦାର ନୁହେଁ, ବରଂ ନେତୃତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବେ । ସେହିପରି, ଏହି ବିଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।"
ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡ଼ା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଦେଶର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି । ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା, ତାହା ଦିଆ ଯାଉନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ 33 % ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ । ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମହିଳା ରାଜନୀତିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ । ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ମୋ ମା' ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବୁ । ମୋ ଭଳି ଅନେକ ମହିଳା କ୍ରୀଡାବିତ ଓ କଳାକାର ଆଗକୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛି । କୌଣସି ଦଳ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ଯେଉଁଦିନ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେବି ସେବେ ସମାଜର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବି । ସେବେ ଗୋଟେ ଦଳ ଚୟନ କରିବି । ଯେଉଁ ଦଳ ସମାଜ, ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବ, ସେହିପରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚୟନ କରିବି । ସେହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
