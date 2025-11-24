ଓଡିଶା ଓ ବିହାରରେ ବିଜୟ ହେଲା, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାକି ରହିଲା-ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରବିବାର ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ l
ସମ୍ବଲପୁର: ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରବିବାର ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ l ସେ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 7 ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା l ରାସ୍ତା ଉପରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଜମା ହୋଇଥିଲେ l
ବିଜୟ ପାଇଁ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ
ଏହି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଅନେକ ବିଧାୟକ ଓ ନେତା, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିହାରରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପାଇଁ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିହାର ଯାଇଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ l
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପଛ ପଟେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ବିହାରରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଓ ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନେ କିପରି ଭୋଟ ଦେଇ ପାରିବେ ସେହିଭଳି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବିହାରର ଜନତା ତାକୁ ବିଫଳ କରିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ବିହାର ଜନତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନା କରି ଉଚିତ କାମ କରିଛନ୍ତି l
ଆଗକୁ ହେବ ବଙ୍ଗଳା ବିଜୟ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ବାକି ରହିଲା । ଓଡିଶା ବିଜୟ ହେଲା, ବିହାର ବିଜୟ ହେଲା ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ବାକି ରହିଲା l ଆଗକୁ ବଙ୍ଗଳା ବିଜୟ ହେବ l ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଜଡିତ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଉତ୍ତର ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ l
ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଗଙ୍ଗାଧର ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂସଦ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବର କବାଡି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ l
