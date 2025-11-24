ETV Bharat / state

ଓଡିଶା ଓ ବିହାରରେ ବିଜୟ ହେଲା, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାକି ରହିଲା-ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରବିବାର ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ l

Union Education Minister Dharmendra Pradhan in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 24, 2025 at 1:30 PM IST

1 Min Read
ସମ୍ବଲପୁର: ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରବିବାର ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ l ସେ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 7 ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା l ରାସ୍ତା ଉପରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଜମା ହୋଇଥିଲେ l

ବିଜୟ ପାଇଁ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ

ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (Etv Bharat)

ଏହି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଅନେକ ବିଧାୟକ ଓ ନେତା, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିହାରରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପାଇଁ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିହାର ଯାଇଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ l

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପଛ ପଟେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ବିହାରରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଓ ରୋହିଙ୍ଗିଆମାନେ କିପରି ଭୋଟ ଦେଇ ପାରିବେ ସେହିଭଳି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବିହାରର ଜନତା ତାକୁ ବିଫଳ କରିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ବିହାର ଜନତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନା କରି ଉଚିତ କାମ କରିଛନ୍ତି l

Union Education Minister Dharmendra Pradhan in Sambalpur
ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଗହଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (Etv Bharat)

ଆଗକୁ ହେବ ବଙ୍ଗଳା ବିଜୟ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ବାକି ରହିଲା । ଓଡିଶା ବିଜୟ ହେଲା, ବିହାର ବିଜୟ ହେଲା ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ବାକି ରହିଲା l ଆଗକୁ ବଙ୍ଗଳା ବିଜୟ ହେବ l ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଜଡିତ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଉତ୍ତର ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ l

Union Education Minister Dharmendra Pradhan in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (Etv Bharat)

ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଗଙ୍ଗାଧର ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂସଦ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବର କବାଡି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ l

Union Education Minister Dharmendra Pradhan in Sambalpur
କବାଡି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଗହଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

