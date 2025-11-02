ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡିବା ପରେ କେମିତି କଟୁଛି ଦିନ ?
ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡିବା ପରେ କିଏ ଅଟୋଚାଳକ ତ ଆଉ କିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପୁଣି କିଏ ଛାତ୍ରବାସରେ ରୋଷେୟା ଦାୟିତ୍ବରେ ରହି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।
Published : November 2, 2025 at 10:20 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
ମାଲକାନଗିରି: ଦିନଥିଲା ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ମାଓ ସଙ୍ଗଠନର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିଲେ । ରକ୍ତ ମୁଖା ହୋଇ AK47ରୁ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଛାତିକୁ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଇଛି, ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜାପାନରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ରାହା ପାଇଛନ୍ତି । କିଏ ଅଟୋଚାଳକ ତ ଆଉ କିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପୁଣି କିଏ ଛାତ୍ରବାସରେ ରୋଷେୟା ଦାୟିତ୍ବରେ ରହି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ସେମିତି କିଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ମାଓ ନେତା ଓ ମାଓ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦିନ ଏବେ କେମିତି କଟୁଛି, ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡିଥିବା ଦମ୍ପତି:
ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡିଥିବା ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ (ରାମ ବବାସୀ) ଓ ମାଳତୀ । ସେ ମାଓ ସଙ୍ଗଠନରେ ଦୀର୍ଘ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ବଡିଗାଟା ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନହେବାରୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମେ ମାଓ ସଙ୍ଗଠନର ସଦସ୍ଯ ରହି କାମ କଲା ପରେ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ, ତାପରେ ୨୦୦୯ AK47 ସଙ୍ଗଠନର ଡିସିଏମ କ୍ୟାଡର ଭାବେ କାମକଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି କାଲିମେଳା, ବୈପାରିଗୁଡା, ମୋଟୁ , ବିଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ, ତୁଳସୀ ପାହାଡ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ ।
୨୦୧୭ରେ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ:
ପରେ ସେହି ସଙ୍ଗଠନରେ କାମ କରୁଥିବା ମାଳତୀକୁ ଭଲପାଇ ବସିଥିଲେ । ୨୦୧୬ ରେ ମାଳତୀକୁ ସେଠାରୁ ଧରି ଆସି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହି ପୋଲିସ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ୨୦୧୭ରେ ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଦମ୍ପତି । ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜର ନୂଆ ଜୀବନ ଯାପନ । ଗୋଟିଏ ଅଟୋରିକ୍ସା ଆଣି ପରିବାରର ଭରଣ ପୋସଣ କରିବା କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରୋଷେୟା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଳତୀ, ଏଥିପାଇଁ ମାସିକ ୧୦ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ରହିବା ସମୟରେ ରାତି ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥାଇ ଭାବରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ ଏହା ସହ ପୋଲିସର ଅଚାନକ୍ ଚଢାଉ କରିବା ଫଳରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୟ ରହୁଥିଲା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତ ମଧ୍ଯ କରି ପାରୁନଥିଲେ । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲାପରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରି ପରିବାର ସହ ମିଳିମିସି ରହିପାରୁଛୁ ଓ ସମାଜରେଏକ ଭଲ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି । ଏହି ଦମ୍ପତି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଓ ସଙ୍ଗଠନରେ କାମକରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହବାପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରଛନ୍ତି ।
ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ ଏବେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଜଗୁଛନ୍ତି ରାମ ମାଡକାମି:
ସେହଭଳି ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଦିନେଶ (ରାମ ମାଡକାମି) । ଦିନ ଥିଲା ସେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ସହ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଜଗି ଲୋକଙ୍କ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି।
ଦିନେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଗାଁ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ବାଡ଼ିଘଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା । ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ , ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସେ ୨୦୧୨ ରୁ ୨୦୧୫ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାଓ ହିଂସାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିୟମ ମୁତାବିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଅମାନବିକ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବି ସେ ମାଓସଂଗଠନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ମାଲକାନଗିରି ଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଥଇଥାନ ଯୋଜନା ମୁତାବିକ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ସହାୟତା ସହ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏଥି ସହ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟଚିକିତ୍ସାଳୟର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଗାର୍ଡ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି," ମାଓ ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଜୀବନ ଯିବା ଭୟରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ସହ ଖେଳୁଥୁଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ଜଗୁଛି ଏବଂ ରକ୍ତ ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛୁ, ଏହିକାମ କରି ମୋତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହା ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ଜିବନ ବିତାଉଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ଦିନେଶ (ରାମ ମାଡକାମି) ।
ଛାତ୍ରାବାସରେ ରୋଷେୟା କାମକରୁଛନ୍ତି ୬ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ମଓବାଦୀ:
ସେହିଭଳି ଆଉ ୬ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ମଓବାଦୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବା ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅନେଶ୍ବା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରୋଷେୟା ଭାବେ କାମକରି ଖୁସିରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ ମାସିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ହେଉଛି । ସରକାର ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢାଇବା ସହ ଆଉ କିଛି ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବତନ ମାଓ ନେତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, "7ବର୍ଷ ହେଲା ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଥିଲି । 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ଯାଇଥିଲି । ପ୍ରଥମେ ଛତିଶଗଡରେ ଥିଲି, ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଇଦେଲେ । ଏଠାରେ ଗୁମା, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଛି । ବୟସ ବଢିବା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ସେଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନାହିଁ । ପରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି । ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲି । 2022ରେ ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିଲା । ହଷ୍ଟେଲରେ କାମ କରୁଛି । ଏଠାରେ ଦରମାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଳମ୍ବରେ ମିଳୁଛି ।"
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି," ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୦୩ ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ଯରେ ୧୦୪ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଓଡି଼ଶା ସରକାରଙ୍କ ପୂନର୍ବାସ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।" ଏହା ସହ ଅନ୍ଯ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡି଼ଶା ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନିୟମ ଭଲରହିଛି ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ଭିନୋଦ ପାଟିଲ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନକଲି ମାଓବାଦୀ ସାଜିଲା ପୁଅ, ବାପାଙ୍କୁ ଲେଖିଲା 35 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ନଚେତ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି