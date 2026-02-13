ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ; କୁଜଙ୍ଗ,ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁରର ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ଉ
ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନଦୀ ପଠାରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବରୁ ନଦୀର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବର ଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ମାଟିକୁ ପୋଡି ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
Published : February 13, 2026 at 1:43 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସଜାଗ ହୋଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସରକାରୀ ଜାଗା ବ୍ୟବହାର କରି ମାଫିଆମାନେ ମହାନଦୀ, ଦେବୀ ନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖାନଦୀ ପଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ ମାଟି ବେଆଇନ ଭାବେ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଇଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ପୋଡା ଯାଉଛି । ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେବା ସହିତ ଇଟା ପୋଡା ଯାଉଥିବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ। ପୂର୍ବରୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକାଧିକ ଚିମିନି ଭାଟିକୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଅଳ ଅଂଚଳରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଚଢ଼ାଉ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ମହଜୁତ ଥିବା ଶହଶହ ଟ୍ରିପ ମାଟିକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଭବେ 70ଟି ଇଟାଭାଟିକୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚଢ଼ାଉ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନଦୀ ପଠାରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବରୁ ନଦୀର ଗତି ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବର ଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ମାଟିକୁ ପୋଡି ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।'
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଵାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବେ ଡେଂଜର ଲେବୁଲ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। '
ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ
ଏହି ଘଟଣାକୁ ପରିବେଶପ୍ରେମୀନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିମିତ୍ର ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଠାରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା 144 ଥିବାବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଵାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା 170 ଟପିଲାଣି, ଯାହା ଉଦବେଗର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି, ଧାନ ଚାଷ ଅମଳ ପରେ ଚାଷୀମାନେ କୁଟାକୁ ଧାନଜମିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ' ବୋଲି ପରିବେଶ ବିତ୍ତ ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ପରିଡା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ତହସିଲରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଚାଲିଛି ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାପରେ ଗତ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସ୍ଥିତ ଗୋପିଆକୁଦ ନିକଟରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ କରି କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଇଟାଭାଟି ପକାଯାଉ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଇଟାଭାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର
