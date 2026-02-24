ETV Bharat / state

କନ୍ଧମାଳରେ ମାଓ ଅପରେସନ; ଦୁଇ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟରେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ସୁକ୍ରୁ

କନ୍ଧମାଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମିଳିତ ଅପରେସନ । ନିହତ ହେଲେ ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ଯୋଗେଶ ସମେତ ରତ୍ନା । ଜବତ ହେଲା ଏକେ୪୭ , ଏସ୍.ଏଲ୍.ଆର୍ ସମେତ ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ।

କନ୍ଧମାଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମିଳିତ ଅପରେସନ: ଦୁଇ ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 24, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଫୁଲବାଣୀ: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇକିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହେବା ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାୟାଇଛି । ସୋମବାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଇ.ଜି ଅପରେସନ୍ ସଞ୍ଜିବ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ, 'ରବିବାର ରାଇକିଆ ଥାନା ନନ୍ଦାପାଲ୍ଲୀ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରେ ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅପରେଶନରେ ୧୧ଟି ଏସ୍.ଓ.ଜି , ଦୁଇଟି ସି.ଆର୍.ପି.ଏଫ୍ ସମେତ ଗୋଟିଏ ଡି.ଭି.ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ଅପରେଶନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ଟିମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ।'

ଆଇ.ଜି ଅପରେସନ୍ ସଞ୍ଜିବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଏକେ.୪୭ ରାଇଫଲ୍ ସହିତ ୟୁବିଜିଏଲ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏସ୍.ଏଲ୍.ଆର୍ ରାଇଫଲ୍ ସମେତ ଗୋଟିଏ ଇନସାସ୍ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ , ଦୁଇଟି ଏସ୍.ଏଲ୍.ଆର୍ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ , ଗୋଟିଏ ଏକେ-୪୭ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ , ଛଅଟି ୟୁବିଜିଏଲ୍ ଗ୍ରେନେଟ୍ , ୧୧ ଗୋଟି କେ.ବେଲ୍ ଅମ୍ୟୁନେସନ୍ , ଚାରୋଟି ଇନସାସ୍ ବେଲ୍ ଆମ୍ୟୁନେସନ୍ , ତିନୋଟି ଡିଟୋନେଟର ସମେତ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଔଷଧ, ୱାକିଟାକି ଓ ବହୁ ମାଓ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।'

କନ୍ଧମାଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ (Etv Bharat)


ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଥିଲା 22 ଲକ୍ଷ ଓ 25 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର

ଆଇ.ଜି ଅପରେସନ୍ ସଞ୍ଜିବ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, 'ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଫ୍ଲାଟୁନର ଡେଫୁଟି କମାଣ୍ଡର ଯୋଗେଶ । ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିଲା । ମୃତ ଯୋଗେଶର ଘର ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାରେ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୃତ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ରତ୍ନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ଘର ଛତିଶଗଡର ବିଜାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ରତ୍ନାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିଲା । ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ମାଓ କ୍ୟାଡର ୨୦୨୧ରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । କନ୍ଧମାଳର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସ.ଓ.ଜି, ଡିଭିଏଫ୍ ସମେତ ସି.ଆର୍.ପି.ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଅପରେସନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିବ' ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

କନ୍ଧମାଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ (Etv Bharat)

ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ-୩୧ ସୁଦ୍ଧା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଟାର୍ଗେଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ଯେଉଁ ନକ୍ସଲମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଆହୁରି ୩୦ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି

କନ୍ଧମାଳରେ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଏହି କୁମ୍ୱିଂରେ ଦୁଇ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାତ୍ର ୩୦ ନକ୍ସଲ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ ରାଇକିଆ , ଦାରିଙ୍ଗବାଡି , କୋଟଗଡ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏମାନଙ୍କ ନେତା ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୁକୃ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ନୂଆପଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଭଳି ପାଞ୍ଚୋଟି ଜିଲ୍ଲା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଓମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ କନ୍ଧମାଳ-ରାୟଗଡା- କଳାହାଣ୍ଡି ବର୍ଡର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପରିମାଣର ନକ୍ସଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ହାତଗଣତି ନକ୍ସଲ ବଲାଙ୍ଗିର ବର୍ଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ୱିଂ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଟିମ୍ ମୃତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଅପେରସନ୍ ଚାଲୁ ରହିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।


ଏହି ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦକ୍ଷଇଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇ.ଜି ନିତି ଶେଖରଙ୍କ ସମେତ କନ୍ଧମାଳ ହରିଶ ବିସି ଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଫୁଲବାଣୀ

