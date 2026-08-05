ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ଯାଜପୁରରେ ସାପ ଭୟ ବଢିଲା: ଗାଁରେ ପଶୁଛନ୍ତି ବିଷଧର, ସାପ କାମୁଡିଲେ କରିବେ କଣ ?
ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଆସି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଷଧର ସାପ । ଚଳିତ ବନ୍ୟା ପରେ ଯାଜପୁର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଶତାଧିକ ସାପ କାମୁଡା ଆକ୍ରାନ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : August 5, 2026 at 4:28 PM IST
Snake Bite ଯାଜପୁର: ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡିଗଲା ପରେ ବଢିଛି ସାପ କାମୁଡା ଭୟ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେବଳ ମଣିଷକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ ତାହା ନୁହେଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବାସହରା ହୁଅନ୍ତି । ମଣିଷଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତି । ବଢି ପାଣିରେ ଭାସି ଆସି ଘରେ ପଶନ୍ତି । ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଅନେକ ସାପ କାମୁଡା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 20ରୁ ଅଧିକ ସାପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରିସୃପ କାମୁଡାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଷଧର ସାପ । ଜାଣନ୍ତୁ ସାପ କାମୁଡିଲେ କଣ କରିବେ ?
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ ଓ ସରିସୃପ କାମୁଡାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ 21 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ l
ଫୁଲିଲା ନଦୀ, ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି, ବଢିଲା ସାପ କାମୁଡା ଭୟ:
ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ସାପ ଆତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । କାଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଘରବାଡ଼ି, ଚାଷଜମି ଓ ଜନଜୀବନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ ପାଣି କମିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଭୟ ବଢାଉଛନ୍ତି ବିଷଧର ସାପ । ବନ୍ୟା ଜଳରେ ସାପମାନଙ୍କ ଗାତ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ଘରର ଚାଳ, ଛପର, ଆଲମିରା, ପଲଙ୍କ ତଳ, ଫ୍ରିଜ ପଛ, କାଠ ଗଦା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଘର ସଫା ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପରେ ସାପମାନେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି l
ଘରେ ଥିଲେ ନାଗ-ରଣା-ତମ୍ପ:
ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ପଣସା ଗାଁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜହିରୁଦ୍ଦିନ ଖାନଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ନାଗ, ଦୁଇଟି ତମ୍ପ ଓ ଗୋଟିଏ ରଣା ସାପ ପଶି ଆସିଥିଲେ । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ବିଷଧରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡା ଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଷଠିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ରଣାସାପ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ମଦନ ଧଳଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଏକ ୫ ଫୁଟର ବିରାଟ ନାଗ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ରଣା, ନାଗ ପରି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି l ତେବେ ସମସ୍ତ ସାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦିଆଯାଇଛି ।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜହିରୁଦ୍ଦିନ ଖାନ କୁହନ୍ତି, ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଘର ଭିତରେ 5ଫୁଟର ପାଣି ହେଇଥିଲା l ସକାଳେ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ସାପ ଦେଖିଥିଲୁ l ଏଥିସହିତ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଡ଼ାକିଥିଲୁ l ସେ ଦୁଇଟି ତମ୍ପ,ଗୋଟିଏ ରଣା ଓ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପକୁ ଧରିଥିଲେ l’
ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର କୁହନ୍ତି, ‘ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସାପ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତି । ଘରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି । ସଫାସୁତୁରା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସାପ କାମୁଡାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ । ଏହି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଅନେକ ସାପ ଧରିଲୁଣି l ସାପକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍, ସାପ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।’
ଗୁଣିଆ ନୁହେଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ଭରସା:
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସାପ କାମୁଡେ ଗୁଣିଗାରେଡି ଉପରେ ଭରସା ନକରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯିବା ଦରକାର l
କାହିଁକି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବଢେ ସାପ କାମୁଡା ଘଟଣା ?
ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସେ ଗାତରେ ପଶିଯାଏ l ଯାହାଫଳରେ ସାପ ଆଉ ସରୀସୃପ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଯଥା ଗଛ,ଘର ଓ ଆଲମିରା ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଆନ୍ତି l ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅନ୍ତୁ ସାପ ମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି l
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶରତ ପଥାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ । ଏହି କାରଣ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ସାପ ଓ ବାରହା ଆକ୍ରମଣରେ ଆଘାତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି l ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ମେଡ଼ିସିନ ରଖିବା ଦରକାର l ଆଉ ଯେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଦରକାର l ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଚି ବିଚିଂ ପାଉଡ ଓ ଫିନାଇଲ ପକେଇବା ଦରକାର କାରଣ ଏହାର ଗନ୍ଧରେ ସରୀସୃପ ଆସିବେ ନାହିଁ l’
ପାଣି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ନଦୀକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:
ସାପ କାମୁଡା ମାମଲା ବଢୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ରୋଡ ବନଖଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ୟା ପାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବାରୁ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ସାପ,ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି l
କେଉଁଠି କେତେ ଘଟଣା ?
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବନ୍ୟା ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବିଷଧର ସାପ ଓ ସରୀସୃପ କାମୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁ ଗୁରୁତର ହେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ 21 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ l ସେଥିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇ 10 ଜଣ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି l ଏଥିସହିତ ଦଶରଥପୁର,ବରୀ,ବିଂଝାରପୁର,ମଙ୍ଗଳପୁର ଓ କୋରେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାପ ଓ ସରୀସୃପ କାମୁଡ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି l ସାପ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ସରୀସୃପ କାମୁଡ଼ାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିନାହାନ୍ତି l ଦଶରଥପୁର ମଙ୍ଗଳପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୬୨ ଜଣ ସାପ, ବିଛା ଓ ଅନ୍ୟ ସରୀସୃପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ସାପ କାମୁଡିଲେ କଣ କରିବେ, କଣ ନାହିଁ ?
- ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ
- ସାପ କାମୁଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଶ୍ବସନା ଦିଅନ୍ତୁ
- ସାପ କାମୁଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ସାପ କାମୁଡିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ହଲଚଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
- କ୍ଷତ ଅଙ୍ଗରୁ ମୁଦି, ବ୍ରେସଲେଟ୍, ଘଣ୍ଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ
- ସେହି ଅଙ୍ଗରେ ରଶି କିମ୍ବା ତାର ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ଥାଏ
- କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ପାଟିରେ ଚୋଷି ବିଷ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- କ୍ଷତ ଉପରେ ବରଫ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଗୁଣିଆ ବା ଝଡାଫୁଙ୍କା କରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଔଷଧ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚେରମୂଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସାପ କାମୁଡିଲେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଝଡା ଫୁଙ୍କାର ସାହାରା ନିଅନ୍ତି । ଫଳରେ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖର ପଡନ୍ତି । ତେଣୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
EXPLAINER: ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ
କମୁଛି ବନ୍ୟାଜଳ, ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ବନ୍ୟାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୮ଟି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର