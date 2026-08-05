ETV Bharat / state

ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ଯାଜପୁରରେ ସାପ ଭୟ ବଢିଲା: ଗାଁରେ ପଶୁଛନ୍ତି ବିଷଧର, ସାପ କାମୁଡିଲେ କରିବେ କଣ ?

ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଆସି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଷଧର ସାପ । ଚଳିତ ବନ୍ୟା ପରେ ଯାଜପୁର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଶତାଧିକ ସାପ କାମୁଡା ଆକ୍ରାନ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

JAJPUR SNAKE BITE
ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ଯାଜପୁରରେ ସାପ ଭୟ ବଢିଲା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 4:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Snake Bite ଯାଜପୁର: ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡିଗଲା ପରେ ବଢିଛି ସାପ କାମୁଡା ଭୟ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେବଳ ମଣିଷକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ ତାହା ନୁହେଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବାସହରା ହୁଅନ୍ତି । ମଣିଷଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତି । ବଢି ପାଣିରେ ଭାସି ଆସି ଘରେ ପଶନ୍ତି । ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଅନେକ ସାପ କାମୁଡା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 20ରୁ ଅଧିକ ସାପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରିସୃପ କାମୁଡାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଷଧର ସାପ । ଜାଣନ୍ତୁ ସାପ କାମୁଡିଲେ କଣ କରିବେ ?

ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ଯାଜପୁରରେ ସାପ ଭୟ ବଢିଲା (ETV Bharat Odisha)

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ ଓ ସରିସୃପ କାମୁଡାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ 21 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ l

ଫୁଲିଲା ନଦୀ, ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି, ବଢିଲା ସାପ କାମୁଡା ଭୟ:

ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ସାପ ଆତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । କାଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଘରବାଡ଼ି, ଚାଷଜମି ଓ ଜନଜୀବନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ ପାଣି କମିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଭୟ ବଢାଉଛନ୍ତି ବିଷଧର ସାପ । ବନ୍ୟା ଜଳରେ ସାପମାନଙ୍କ ଗାତ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ଘରର ଚାଳ, ଛପର, ଆଲମିରା, ପଲଙ୍କ ତଳ, ଫ୍ରିଜ ପଛ, କାଠ ଗଦା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଘର ସଫା ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପରେ ସାପମାନେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି l

JAJPUR SNAKE BITE
ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ସାପ (ETV Bharat Odisha)

ଘରେ ଥିଲେ ନାଗ-ରଣା-ତମ୍ପ:

ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ପଣସା ଗାଁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜହିରୁଦ୍ଦିନ ଖାନଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ନାଗ, ଦୁଇଟି ତମ୍ପ ଓ ଗୋଟିଏ ରଣା ସାପ ପଶି ଆସିଥିଲେ । ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ବିଷଧରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡା ଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଷଠିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ରଣାସାପ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ମଦନ ଧଳଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଏକ ୫ ଫୁଟର ବିରାଟ ନାଗ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ରଣା, ନାଗ ପରି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି l ତେବେ ସମସ୍ତ ସାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦିଆଯାଇଛି ।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜହିରୁଦ୍ଦିନ ଖାନ କୁହନ୍ତି, ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଘର ଭିତରେ 5ଫୁଟର ପାଣି ହେଇଥିଲା l ସକାଳେ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ସାପ ଦେଖିଥିଲୁ l ଏଥିସହିତ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଡ଼ାକିଥିଲୁ l ସେ ଦୁଇଟି ତମ୍ପ,ଗୋଟିଏ ରଣା ଓ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପକୁ ଧରିଥିଲେ l’

JAJPUR SNAKE BITE
ପାଣିରେ ଭାସି ଆସୁଛନ୍ତି ସାପ (ETV Bharat Odisha)


ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର କୁହନ୍ତି, ‘ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସାପ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତି । ଘରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି । ସଫାସୁତୁରା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସାପ କାମୁଡାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ । ଏହି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଅନେକ ସାପ ଧରିଲୁଣି l ସାପକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍‌, ସାପ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।’

ଗୁଣିଆ ନୁହେଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ଭରସା:

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସାପ କାମୁଡେ ଗୁଣିଗାରେଡି ଉପରେ ଭରସା ନକରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯିବା ଦରକାର l

କାହିଁକି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବଢେ ସାପ କାମୁଡା ଘଟଣା ?

ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସେ ଗାତରେ ପଶିଯାଏ l ଯାହାଫଳରେ ସାପ ଆଉ ସରୀସୃପ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଯଥା ଗଛ,ଘର ଓ ଆଲମିରା ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଆନ୍ତି l ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅନ୍ତୁ ସାପ ମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି l

JAJPUR SNAKE BITE
ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ (ETV Bharat Odisha)

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶରତ ପଥାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ । ଏହି କାରଣ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ସାପ ଓ ବାରହା ଆକ୍ରମଣରେ ଆଘାତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି l ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ମେଡ଼ିସିନ ରଖିବା ଦରକାର l ଆଉ ଯେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଦରକାର l ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଚି ବିଚିଂ ପାଉଡ ଓ ଫିନାଇଲ ପକେଇବା ଦରକାର କାରଣ ଏହାର ଗନ୍ଧରେ ସରୀସୃପ ଆସିବେ ନାହିଁ l’

ପାଣି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ନଦୀକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:

ସାପ କାମୁଡା ମାମଲା ବଢୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ରୋଡ ବନଖଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ୟା ପାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବାରୁ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ସାପ,ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି l

JAJPUR SNAKE BITE
ରଣା ସାପ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁଠି କେତେ ଘଟଣା ?

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବନ୍ୟା ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବିଷଧର ସାପ ଓ ସରୀସୃପ କାମୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁ ଗୁରୁତର ହେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ 21 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ l ସେଥିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇ 10 ଜଣ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି l ଏଥିସହିତ ଦଶରଥପୁର,ବରୀ,ବିଂଝାରପୁର,ମଙ୍ଗଳପୁର ଓ କୋରେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାପ ଓ ସରୀସୃପ କାମୁଡ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି l ସାପ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ସରୀସୃପ କାମୁଡ଼ାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିନାହାନ୍ତି l ଦଶରଥପୁର ମଙ୍ଗଳପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୬୨ ଜଣ ସାପ, ବିଛା ଓ ଅନ୍ୟ ସରୀସୃପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ସାପ କାମୁଡିଲେ କଣ କରିବେ, କଣ ନାହିଁ ?

  • ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ
  • ସାପ କାମୁଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଶ୍ବସନା ଦିଅନ୍ତୁ
  • ସାପ କାମୁଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
  • ସାପ କାମୁଡିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ହଲଚଲ୍‌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
  • କ୍ଷତ ଅଙ୍ଗରୁ ମୁଦି, ବ୍ରେସଲେଟ୍‌, ଘଣ୍ଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ
  • ସେହି ଅଙ୍ଗରେ ରଶି କିମ୍ବା ତାର ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ଥାଏ
  • କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ପାଟିରେ ଚୋଷି ବିଷ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
  • କ୍ଷତ ଉପରେ ବରଫ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ
  • ଗୁଣିଆ ବା ଝଡାଫୁଙ୍କା କରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
  • କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଔଷଧ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ
  • ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚେରମୂଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
JAJPUR SNAKE BITE
ଘରେ ପଶିଥିଲା ସାପ (ETV Bharat Odisha)

ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସାପ କାମୁଡିଲେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଝଡା ଫୁଙ୍କାର ସାହାରା ନିଅନ୍ତି । ଫଳରେ ସଠିକ୍‌ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖର ପଡନ୍ତି । ତେଣୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

EXPLAINER: ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ

କମୁଛି ବନ୍ୟାଜଳ, ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ବନ୍ୟାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୮ଟି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

TAGGED:

JAJPUR FLOOD
ODISHA SNAKE BITE CASE
ଯାଜପୁର ବନ୍ୟା
ସାପ କାମୁଡା
SNAKE BITE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.