ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଲା, କେବେ ତିଆରି ହେବ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଅମଳର ଝୁଲେନ୍ ସେତୁ ? ଜବାବ ମାଗିଲେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜନତା
ଖର୍ଲା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ୍ ଯୁଗର ସେତୁ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରକୁ ଜମନକିରା, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସହ ସଂଯୋଗର ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ବାଦସାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : October 26, 2026 at 4:53 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସ୍ଥାନୀୟ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଐତିହାସିକ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଅମଳର 'ଝୁଲେନ୍ ବ୍ରିଜ୍' (ଝୁଲା ପୋଲ) ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ୨୦୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 09 ତାରିଖରେ ଏହି ସେତୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଆଶାନୁରୂପ ସମାଧାନ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ । ଏ ନେଇ କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
୧୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପୋଲ ଏବଂ ୨୦୨୧ର ଦୁର୍ଘଟଣା
ଖର୍ଲା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ୍ ଯୁଗର ସେତୁ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରକୁ ଜମନକିରା, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସହ ସଂଯୋଗର ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଥିଲା। ତେବେ ୨୦୨୧, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 09 ତାରିଖରେ 2ଟି ଭାରୀଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜର୍ଜରିତ ପୋଲଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସିଧାସଳଖ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ କଟିଯିବା କାରଣରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଏବଂ ଜମନକିରା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୂର ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ବିଶେଷକରି ବର୍ଷାଋତୁରେ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିଗଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାହ୍ୟଜଗତଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର କିମ୍ବା ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଯାଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡା ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି l
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ବାରମ୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଶେଷ ହେଉନଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନୂତନ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ନିକଟସ୍ଥ ଖର୍ଲା ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଝୁଲେନ ପୋଲ ଏକ ସାଧାରଣ ପୋଲ ନଥିଲା l କୁଚିଣ୍ଡା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ, ବ୍ୟବସାୟ, କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ଆଦି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା l
୩୧ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା
ପୋଲଟି ୧୯୦୩ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଲୁହାର ଝୁଲା ପୋଲ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହା କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥିଲା। ଏହି ପୋଲ ଜାମନକିରା ବ୍ଲକର ୨୧ଟି, କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ୨ଟି ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତିଲେଇବଣୀ ବ୍ଲକର ୮ଟି ଏହିପରି ୩୧ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ସେତୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏହି ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମୟ, ଅର୍ଥ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ପୁରୁଣା ପୋଲ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹୧୩.୭୧ କୋଟି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ Monalisa Engicons ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ୨୦୨୩ , ମେ ୨୫ରୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l
ଏନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରଭାତ ବେହେରା କହନ୍ତି, 'ଏହି ଝୁଲେନ ପୋଲ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଗମନାଗମନର ପଥ ଥିଲା l 2021ରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁ ଏହି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ନୂତନ ପୋଲ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ l ତେବେ ବିଜେଡି ସରକାରଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲିଛି । କାମ ଶେଷ ହେଉନି l ଏଥି ପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l'
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ପିଙ୍କୁ କୁମାର ପାଣି କହିଛନ୍ତି, 'ଝୁଲେନ ପୋଲ କୁଚିଣ୍ଡା ବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ଥିଲା l ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ l ତେବେ ଏହି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଉପରେ l ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିଲେ କାମ ଜାରି ରହିଛି, ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ହେଲେ କାମ ସରୁନି l ତେଣୁ କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଫାଇନ କରି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ l'
ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାରୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ l ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ କରାଯିବ l '
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜୋର ଧରିଲା ତୁର୍କେଲ୍ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଦାବି, 35 କିମି ପଦଯାତ୍ରା କଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ