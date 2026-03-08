ETV Bharat / state

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳ କନକ୍ଲେଭ ବିବାଦ; ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟର ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

After displeasure expressed by President Droupadi Murmu CM Mohan Majhi Expresses Anguish Over shifting International Santhal Conclave venue In Siliguri
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳ କନକ୍ଲେଭ (IANS/CMO)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 8, 2026 at 8:26 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ନ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରାଯାଇ ନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁମତି ସମସ୍ୟା ଓ ଆୟୋଜନ ସ୍ଥଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି ।

'ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି':

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭାରତର ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ନକରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ ହଠାତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ କେବଳ "ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା" ଭାବରେ ଖାରଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏପରି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଏହା ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ଏହି ବିଷୟ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ । ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏପରି ସମାବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଟିର ଝିଅ । ଯିଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଗର୍ବ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି । ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର TMC ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଦୁଃଖଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଭିତରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ଏହା ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଗରିମାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ସେହି ପଦର ପବିତ୍ରତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଏପରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।"

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା:

ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଶକ୍ତିକରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବେଦନା, ଯିଏ ନିଜେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟିଏମସି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଅପମାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସାନ୍ତାଳ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଏତେ ଅବହେଳା କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପବିତ୍ରତାକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଆଶା କରୁଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏବଂ ଟିଏମସି ସେମାନଙ୍କର ଚେତାକୁ ଆସିବେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

