ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ...ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ତେଜିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
'ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ' ବ୍ୟାନର ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗଣଧାରଣା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 26, 2026 at 2:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ 'ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ' ବ୍ୟାନର ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗଣଧାରଣା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଛାତ୍ରନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଏନେଇ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ କାହିଁକି ହେଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏତେଦିନ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
'ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ' ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କେବଳ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ହିଁ ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୌଳିକ ସଂସ୍କାର। ସେହି ସଂସ୍କାର ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ସତର୍କ କରାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୯ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ବିରାଟ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି 'ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ' ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଯେପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଉଛି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ... CM ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ ‘ଉଚ୍ଚ ନୈତିକତାର ପରିଚୟ’, ନବୀନ କହିଲେ ‘ଯୁବପିଢ଼ିର ବିଜୟ’