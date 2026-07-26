ETV Bharat / state

ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ...ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ତେଜିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି

'ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ' ବ୍ୟାନର ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗଣଧାରଣା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Students protest on Gandhi Marg demanding resignation of Public Education Minister
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜିଲେ ଛାତ୍ର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 26, 2026 at 2:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ 'ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ' ବ୍ୟାନର ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗଣଧାରଣା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଛାତ୍ରନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Students protest on Gandhi Marg demanding resignation of Public Education Minister
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜିଲେ ଛାତ୍ର (Etv Bharat)

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଏନେଇ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ କାହିଁକି ହେଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏତେଦିନ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।

Students protest on Gandhi Marg demanding resignation of Public Education Minister
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜିଲେ ଛାତ୍ର (Etv Bharat)



'ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ' ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କେବଳ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ହିଁ ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୌଳିକ ସଂସ୍କାର। ସେହି ସଂସ୍କାର ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ସତର୍କ କରାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୯ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ବିରାଟ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି 'ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ' ଘୋଷଣା କରିଛି ।

Students protest on Gandhi Marg demanding resignation of Public Education Minister
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜିଲେ ଛାତ୍ର (Etv Bharat)



ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଯେପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଉଛି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ... CM ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ ‘ଉଚ୍ଚ ନୈତିକତାର ପରିଚୟ’, ନବୀନ କହିଲେ ‘ଯୁବପିଢ଼ିର ବିଜୟ’


TAGGED:

STUDENTS STRIKE
MASS EDUCATION MINISTER
ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ
ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର
DHARMENDRA PRADHANS RESIGNATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.