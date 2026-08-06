ETV Bharat / state

ବରଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍‌ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨୬.୮୧ କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା

ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ (କେନ୍ଦ୍ର) ସଂଗଠନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପାଇଥିବା ନେଇ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ

After closure of Bargarh Cement Works workers get financial benefit of Rs 26.81 crore
ବରଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍‌ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨୬.୮୧ କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 7:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

FINANCIAL PACKAGE TO BARGARH CEMENT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା ପରେ ଏସିସି ଲିମିଟେଡ୍‌ର ବରଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍‌ ୬୧ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୬.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍‌ ଘୋଷଣା କରିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ (କେନ୍ଦ୍ର) ସଂଗଠନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପାଇଥିବା ନେଇ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏସିସି ଲିମିଟେଡ୍‌ର ବରଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରୁ କାରଖାନା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ହୀରା ସିମେଣ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ, ବରଦୋଲ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାଟିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ (କେନ୍ଦ୍ର)ଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।


ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଉପ-ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ (କେନ୍ଦ୍ର) ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାଇକିଆ ବୁଝାମଣା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା କରାଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖରେ ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷ ଓ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ସ୍ମାରକ (ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ।


ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅତି କମରେ ୬୧ ଜଣ ଶପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଆସୋସିଏଟ୍‌ (ଏସଏଫଏ)ଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୬.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍‌ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସେବାଜନିତ ଅଧିକାର, କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।



ବୁଝାମଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପରିଚାଳନା (ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ) ପକ୍ଷକୁ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ସେବା ସର୍ତ୍ତ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଶ୍ରମ ଆଇନର ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଳନ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲେ ।



ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ (କେନ୍ଦ୍ର) ସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିବାଦର ସଫଳ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ: କାଲିସୁଦ୍ଧା ଆସିବ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଡାକିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା; କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODISHA BARGARH CEMENT WORKS
FINANCIAL PACKAGE TO BARGARH CEMENT
ACC BARGARH CEMENT
କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା
FINANCIAL PACKAGE TO BARGARH CEMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.