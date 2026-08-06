ବରଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨୬.୮୧ କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ (କେନ୍ଦ୍ର) ସଂଗଠନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପାଇଥିବା ନେଇ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ
Published : August 6, 2026 at 7:10 PM IST
FINANCIAL PACKAGE TO BARGARH CEMENT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା ପରେ ଏସିସି ଲିମିଟେଡ୍ର ବରଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ୬୧ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୬.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ (କେନ୍ଦ୍ର) ସଂଗଠନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପାଇଥିବା ନେଇ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏସିସି ଲିମିଟେଡ୍ର ବରଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରୁ କାରଖାନା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ହୀରା ସିମେଣ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ, ବରଦୋଲ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାଟିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ (କେନ୍ଦ୍ର)ଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଉପ-ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ (କେନ୍ଦ୍ର) ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାଇକିଆ ବୁଝାମଣା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା କରାଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖରେ ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷ ଓ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ସ୍ମାରକ (ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ।
ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅତି କମରେ ୬୧ ଜଣ ଶପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଆସୋସିଏଟ୍ (ଏସଏଫଏ)ଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୬.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସେବାଜନିତ ଅଧିକାର, କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ବୁଝାମଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପରିଚାଳନା (ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ) ପକ୍ଷକୁ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ସେବା ସର୍ତ୍ତ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଶ୍ରମ ଆଇନର ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଳନ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ (କେନ୍ଦ୍ର) ସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିବାଦର ସଫଳ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ: କାଲିସୁଦ୍ଧା ଆସିବ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଡାକିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା; କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର