ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ଅଙ୍ଗାର ଭିତରୁ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀ
ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି,ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବାସାୟୀ । ନିଆଁ ଲାଗିବା ପଛରେ ରହିଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ? ହାଟ ପାଇଁ ନୂଆ ଏସଓପି ଆସିବ କହିଲେ ମେୟର ।
Published : October 24, 2025 at 9:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୨୧ଟି ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର ଭିତରୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ନିଆଁର ଆଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଦୋକାନ ଦୁଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଦୋକାନୀ । କିଭଳି ସୁଝିବ ମହାଜନର ଋଣ ? ଆଉ କେମିତି ଚାଲିବ ତା' ସଂସାରର ରଥ ? ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ନିଶବ୍ଦ ହୋଇ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି । କାରଣ ନିଆଁର ଆହାଟରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ଦୋକାନର ଗଚ୍ଛିତ ଜିନିଷର ପାଉଁଶ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଶୁଆଇ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଦିନ ହେବ ପେଟରେ ଦାନା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ ।
ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଗଦା ଗଦା ଅଧା ପୋଡା ଜିନିଷ ଓ ତାର ଗନ୍ଧ ସତେ ଯେପରି ତା' ପାଇଁ ଏକ ସଜା ପାଲଟିଯାଇଛି । ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟକରି ସଜେଇ ଥିବା ଦୋକାନ ପୋଡିଯିବା ପରେ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଦୋକାନର ଏହି କଷ୍ଟଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ସେ ନିର୍ବାକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କେମିତି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବ ଓ ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡା ହେବ, ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର । ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ସହ ସବୁ କିଛି ଜାଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କଷ୍ଟ ଦାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ।ତେଣୁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା:
ଏନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରସୁଣ ଅଦା ଓ ଅମ୍ବୁଲ ୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଣିଥିଲି ହେଲେ ସବୁକିଛି ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଆଣି ମହାଜଙ୍କୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବି ? ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ୧ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ଦୋକାନରେ ମହଜୁଦ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସବୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।ଏବେ ଋଣ ଭାର ଓ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଆମ ପାଇଁ ବେଶ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ।"ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ୩୧ଟି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ୨୧ଟି ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।
ସଂଘର ପଦପଦବୀକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ବାବାଦ:
ସେପଟେ ହାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋର ଧରିଲାଣି ରାଜନୀତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘର ପଦପଦବୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ । ୟୁନିଟ୍ ଏକ କଞ୍ଚା ପରିବା ମହାସଂଘର ତଥାକଥିତ ସଭାପତି କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସୟିମାନେ । ହାଟ ମଧ୍ୟରେ କବିରାଜ ସ୍ବାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଳାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଟରୁ ଟଙ୍କା ଆଦୟ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ କବିରାଜ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
କାଠଗଡାକୁ ଆସିଛି ବିଏମସି:
ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁନିଟ ଏକ ହାଟକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ କାଠଗଡାକୁ ଆସିଛି ବିଏମସି। ହାଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ ଏଭଳି ହୋଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । କାରଣ ରାଜଧାନୀର ସର୍ବାଧିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ୧ ନମ୍ବର ହାଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲା ବିଏମସି । ୩ ଏକର ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୬ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହ ୨ ହଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ବସିବା ଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ପାଇଁ ୪୨ଟି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ସହ ଦୁଇଟି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ 11ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ।
ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ହାଟ ପାଇଁ ଆସିବ ଏସଓପି: ମେୟର
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭଗବାନପୁରକୁ କେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ ହୋଲସେଲ ଗୋଦାମ ? ସେପଟେ ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ହାଟ ପାଇଁ ଆସିବ ଏସଓପି । ଏହାପରେ ଆମେ ହାଟର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ଯୋଜନା କରିବୁ । କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଇକାରୀ ବଜାରଟି ଭଗବାନପୁରକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପରି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜିଏ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନପୁରରେ ୧୦ ଏକର ଜମି ଦେଇ ସାରିଛି । ହେଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତି ହୋଇନି ।" ଏଭଳି କହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଓହ୍ଲାଇ ଏବେର ବିଜେପି ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବୁ ବୋଲି କହି ଖସିଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ।
ଭଗବାନପୁରକୁ କେବେ ଉଠିବ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ?
ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉକି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଜମିରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଏହି ହାଟରେ ମୋଟ ୨୮୩୯ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ କଞ୍ଚା ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ୧୪୫୦ ଜଣ ଓ ୫୦ ଜଣ ପାଇକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିଛନ୍ତି । ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଇକାରୀ ବଜାରଟି ଭଗବାନପୁରକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତି ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଅଘଟଣ ନଘଟୁ ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପାଇକାରୀ ବଜାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।
