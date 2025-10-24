ETV Bharat / state

ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ଅଙ୍ଗାର ଭିତରୁ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀ

ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି,ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବାସାୟୀ । ନିଆଁ ଲାଗିବା ପଛରେ ରହିଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ? ହାଟ ପାଇଁ ନୂଆ ଏସଓପି ଆସିବ କହିଲେ ମେୟର ।

BHUBANESWAR EK NUMBER HAAT FIRE ACCIDENT
BHUBANESWAR EK NUMBER HAAT FIRE ACCIDENT
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2025 at 9:34 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୨୧ଟି ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର ଭିତରୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ନିଆଁର ଆଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଦୋକାନ ଦୁଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଦୋକାନୀ । କିଭଳି ସୁଝିବ ମହାଜନର ଋଣ ? ଆଉ କେମିତି ଚାଲିବ ତା' ସଂସାରର ରଥ ? ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ନିଶବ୍ଦ ହୋଇ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି । କାରଣ ନିଆଁର ଆହାଟରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ଦୋକାନର ଗଚ୍ଛିତ ଜିନିଷର ପାଉଁଶ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଶୁଆଇ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଦିନ ହେବ ପେଟରେ ଦାନା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ ।

ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ଅଙ୍ଗାର ଭିତରୁ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀ

ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଗଦା ଗଦା ଅଧା ପୋଡା ଜିନିଷ ଓ ତାର ଗନ୍ଧ ସତେ ଯେପରି ତା' ପାଇଁ ଏକ ସଜା ପାଲଟିଯାଇଛି । ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟକରି ସଜେଇ ଥିବା ଦୋକାନ ପୋଡିଯିବା ପରେ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଦୋକାନର ଏହି କଷ୍ଟଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ସେ ନିର୍ବାକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କେମିତି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବ ଓ ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡା ହେବ, ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର । ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ସହ ସବୁ କିଛି ଜାଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କଷ୍ଟ ଦାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ।ତେଣୁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ।

ହାଟ ପାଇଁ ନୂଆ ଏସଓପି ଆସିବ କହିଲେ ମେୟର ।
ହାଟ ପାଇଁ ନୂଆ ଏସଓପି ଆସିବ କହିଲେ ମେୟର ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା:

ଏନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରସୁଣ ଅଦା ଓ ଅମ୍ବୁଲ ୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଣିଥିଲି ହେଲେ ସବୁକିଛି ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଆଣି ମହାଜଙ୍କୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବି ? ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ।"

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ୧ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ଦୋକାନରେ ମହଜୁଦ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସବୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।ଏବେ ଋଣ ଭାର ଓ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଆମ ପାଇଁ ବେଶ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ।"ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ୩୧ଟି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ୨୧ଟି ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଅଙ୍ଗାର ଭିତରୁ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀ
ଅଙ୍ଗାର ଭିତରୁ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀ

ସଂଘର ପଦପଦବୀକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ବାବାଦ:

ସେପଟେ ହାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋର ଧରିଲାଣି ରାଜନୀତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘର ପଦପଦବୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ । ୟୁନିଟ୍ ଏକ କଞ୍ଚା ପରିବା ମହାସଂଘର ତଥାକଥିତ ସଭାପତି କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସୟିମାନେ । ହାଟ ମଧ୍ୟରେ କବିରାଜ ସ୍ବାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଳାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଟରୁ ଟଙ୍କା ଆଦୟ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ କବିରାଜ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

କାଠଗଡାକୁ ଆସିଛି ବିଏମସି:

ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁନିଟ ଏକ ହାଟକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ କାଠଗଡାକୁ ଆସିଛି ବିଏମସି। ହାଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ ଏଭଳି ହୋଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । କାରଣ ରାଜଧାନୀର ସର୍ବାଧିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ୧ ନମ୍ବର ହାଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲା ବିଏମସି । ୩ ଏକର ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୬ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହ ୨ ହଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ବସିବା ଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ପାଇଁ ୪୨ଟି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ସହ ଦୁଇଟି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ 11ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ।

ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୨୧ଟି ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା
ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୨୧ଟି ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା

ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ହାଟ ପାଇଁ ଆସିବ ଏସଓପି: ମେୟର

ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭଗବାନପୁରକୁ କେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ ହୋଲସେଲ ଗୋଦାମ ? ସେପଟେ ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ହାଟ ପାଇଁ ଆସିବ ଏସଓପି । ଏହାପରେ ଆମେ ହାଟର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ଯୋଜନା କରିବୁ । କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଇକାରୀ ବଜାରଟି ଭଗବାନପୁରକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପରି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜିଏ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନପୁରରେ ୧୦ ଏକର ଜମି ଦେଇ ସାରିଛି । ହେଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତି ହୋଇନି ।" ଏଭଳି କହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଓହ୍ଲାଇ ଏବେର ବିଜେପି ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବୁ ବୋଲି କହି ଖସିଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ।

ଭଗବାନପୁରକୁ କେବେ ଉଠିବ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ?

ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉକି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଜମିରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଏହି ହାଟରେ ମୋଟ ୨୮୩୯ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ କଞ୍ଚା ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ୧୪୫୦ ଜଣ ଓ ୫୦ ଜଣ ପାଇକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିଛନ୍ତି । ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଇକାରୀ ବଜାରଟି ଭଗବାନପୁରକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତି ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଅଘଟଣ ନଘଟୁ ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପାଇକାରୀ ବଜାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

EK NUMBER HAAT FIRE
BHUBANESWAR MARKET BLAZE
ଭୁବନେଶ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
BHUBANESWAR FIRE ACCIDENT
BHUBANESWAR FIRE TRAGEDY

