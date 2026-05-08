ବାଲିଅନ୍ତା ପରେ ବାଲିପାଟଣା: ଲୁହା ରଡ୍ ରେ ପିଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା
24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଦ୍ବିତୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଲୁଟ ପାଟ ଉଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ- ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ।
Published : May 8, 2026 at 8:00 PM IST
ନିଆଳୀ : ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ବାଲିଅନ୍ତା ପରେ ବାଲିପାଟଣାରେ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ । ବାଲିପାଟଣା ପୁଣି ଜଣେ ଯବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା । ଆଉ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଲୁଟପାଟ ଉଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଗତକାଲି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଘଟିଥିବା ବର୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଅଧୀନ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ବେଙ୍ଗବତୀ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ବେଙ୍ଗବତୀ ଗ୍ରାମର କିଛି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୁଟ ପାଟ ଉଦେଶ୍ୟରେ ଅଟକାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡ୍ ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଦୁର୍ବୃତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଗୁରତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଦୁର୍ବୃତମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ମାମଲା ଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳୀ