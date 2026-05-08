ETV Bharat / state

ବାଲିଅନ୍ତା ପରେ ବାଲିପାଟଣା: ଲୁହା ରଡ୍ ରେ ପିଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା

24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଦ୍ବିତୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଲୁଟ ପାଟ ଉଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ- ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ।

After Balianta, Balipatna: Second murder on the outskirts of the capital within 24 hours
ବାଲିଅନ୍ତା ପରେ ବାଲିପାଟଣା: 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଦ୍ବିତୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 8, 2026 at 8:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିଆଳୀ : ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ବାଲିଅନ୍ତା ପରେ ବାଲିପାଟଣାରେ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ । ବାଲିପାଟଣା ପୁଣି ଜଣେ ଯବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା । ଆଉ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଲୁଟପାଟ ଉଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ବାଲିଅନ୍ତା ପରେ ବାଲିପାଟଣା: 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଦ୍ବିତୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)


ଗତକାଲି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଘଟିଥିବା ବର୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଅଧୀନ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ବେଙ୍ଗବତୀ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ବେଙ୍ଗବତୀ ଗ୍ରାମର କିଛି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୁଟ ପାଟ ଉଦେଶ୍ୟରେ ଅଟକାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡ୍ ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଦୁର୍ବୃତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଗୁରତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଦୁର୍ବୃତମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ମାମଲା ଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରକାଣ୍ଡ; ଘଟଣା ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପୀଡିତା, କହିଲେ 'ମୋ ସହ ଯାହା ଘଟିଛି...'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ; ବାଇକ ଧକ୍କା ପରେ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରେଳବାଇ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ପିଟି ମାରିଦେଲେ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳୀ

TAGGED:

MURDER IN ODISHA
LYNCHING CASE IN BALIPATNA
LYNCHING CASE IN ODISHA
ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା
LYNCHING CASE IN BALIPATNA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.