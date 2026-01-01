ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
Published : January 1, 2026 at 8:25 AM IST
ପୁରୀ: ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ।
ଆଜି ସଂଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି। pic.twitter.com/JpIIbu3Inv— Collector and District Magistrate Puri (@dm_puri) December 31, 2025
ଏହାସହିତ ସେବାୟତମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ।
ତେବେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ଅନୁ ଗର୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ । ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲି । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ତାରତମ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ୨୦୩୬ ମସିହା ଭିଜନକୁ କିଭଳି ସଫଳତାର ସହ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଶାସନ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ସଠିକ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ନେଇ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଶିଳ୍ପ ଆସିବ ଏବଂ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ