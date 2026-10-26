ରାସ୍ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ; 21 ଦିନ ଧାରଣା ପରେ ଆଜିଠୁ ଆମରଣ ଅନଶନ
ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଭାଲିଆଡିହି ଓ ଦେଓଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ 3 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : October 26, 2026 at 2:36 PM IST
ନୟାଗଡ: ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଦେଓଗାଁବାସୀ ନୟାଗଡ଼ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଅଟକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା କାରକେଟ ଆଗରେ ଶୋଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । ତଥାପି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଓଗାଁର 3 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ।
ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଭାଲିଆଡିହି ଓ ଦେଓଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଭାଲିଆଡିହି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାସ୍ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଓଗାଁବାସୀ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଭାଲିଆଡିହି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିବାରୁ ଦେଓଗାଁବାସୀ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଫଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିଛି l । ବାଚସ୍ପତି ନବଘନପୁରରେ ଆୟୋଜିତ 21ଶହ ଘଟ ମିଳନ ସ୍ଥାନକୁ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପିଡବ୍ଲୁଡି ଅଫିସ ଆଗରେ ଦେଓଗାଁର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କାରକେଟ ଆଗରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ l ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଲିସ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧାରଣାରୁ ହଟାଇବା ପରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କାରକେଟ ଯାଇଥିଲା ।
ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ବଦଳରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଯାଇ ପୂର୍ତ୍ତବିଭାଗ ଓ ଏସପି ଅଫିସ ଦୌଡି ଦୌଡି ଥକି ଗଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ । ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳି ପାରିନାହିଁ l ତେଣୁ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଦେଓଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜିକୁ 21 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା, ଶୀତ ଏବଂ ମଶାମାଛିକୁ ଖାତିର ନକରି ପୂର୍ତ୍ତବିଭାଗ କାଯ୍ୟଳୟ ଆଗରେ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି l ଏପରିକି ଆଜିଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ତିନିଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ଉମାଶଙ୍କର ବେହେରା, ଉଦୟନାଥ ନାୟକ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି l ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆଜିଠାରୁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 30ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଦେଓଗାଁ ଓ ଭାଲିଆଡ଼ିହି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହି ଆସିଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଓଗାଁବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା । ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖି କାଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ରାସ୍ତାକାମ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା l ଏହା ପରେ ଦେଓଗାଁବାସୀ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ରାସ୍ତା କାଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ l ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାକାମ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମର ଦିଲୀପ ବିଶୋଇ କହନ୍ତି, 'ରଙ୍ଗଣୀପାଟଣାଠାରୁ ସୁନାମୁହିଁ ପଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକାମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ 26ଲକ୍ଷ 71ହଜାର ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି l କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ଦେଇ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା l ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ 20ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଆମକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି l ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଏତେବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମେ ଆମର ହକ ପାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ l'
ସେହିପରି ଉଦୟନାଥ ନାୟକ କହନ୍ତି, 'ରଙ୍ଗଣୀପାଟଣାଠାରୁ ସୁନାମୁହିଁକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାଟି ଦେଓଗାଁଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି l ଆମେ ଅମର ହକ ନପାଇଲା ପଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବସିରହିବୁ l ଘରକୁ ଛାଡି ଆମେ ଆସିଛୁ । ପିଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲୁଣି l 30 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା l ପ୍ରଶାସନ ଆମକଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି l ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକ । ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲୁ , ହେଲେ ସେ କଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇଦେଲା l ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କରିପାରିବନି,ତାହାଲେ ଲେଖିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ l'
ଦେଓଗାଁ ବାସୀ ନୀଳମଣି ନାୟକ କହନ୍ତି, 'ରାସ୍ତା କାମ ସରିଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିଯିବୁ l ସେହି ରାସ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇପାରିବୁ l ସରକାର ଉପରେ ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ବୋଲି । ଯଦି ନପାଇବୁ ତାହାଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ l'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଟିଆ ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷବର୍ଷର ଅବହେଳା ନେଲା ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ: ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ