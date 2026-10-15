୮ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ: ଆଜି ୬୮୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଦିନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମତଦାନ । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 15, 2026 at 9:52 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ କ୍ୟାମ୍ପସ । ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଟରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ । ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରଚାର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଭୋଟ୍ ଗୋଟାଇବାର କସରତ ପରେ ଆଜି ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା । ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଦିନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମତଦାନ । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ ୬ ହଜାର ୮୯୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି । ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ୮୬୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ୭୧୬ ଜଣ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦ ପାଇଁ ୬୧୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର । କାହାକୁ ବାଛିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ ବିଜୟର ମୁକୁଟ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୭ଟି କଲେଜ ଓ ୨ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମତଦାନ ହେଉଛି । ୩ଟି କଲେଜରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତକାଲି ଛାତ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ! ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ନେତୃତ୍ୱ ଗଠନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆଦର୍ଶର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା, ଗୁଜବ ବା ବିଭେଦର ଶିକାର ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା’’।
ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ! ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ନେତୃତ୍ୱ ଗଠନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆଦର୍ଶର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା, ଗୁଜବ ବା ବିଭେଦର ଶିକାର ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 15, 2026
ସିସିଟିଭି ନଜରରେ କ୍ୟାମ୍ପସ
ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୦ଟି ବୁଥ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପରିଚୟପତ୍ର ବିନା ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ କମର୍ସ ବିଭାଗକୁ ଅଣାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ୫ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ୪ଟି କାଉଣ୍ଟରରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରାଯିବ । ଗଣତି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ । ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନ କାହାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବେ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ।
ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ଆଇଡି କାର୍ଡ ସହିତ କଲେଜ ଡ୍ରେସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ । ସେହିପରି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ ୫୫ ଜଣ ଓ ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ୫୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୧୨ ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ ୬୩ଟି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ନାକଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ୭ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ମହର୍ଷି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ୬୨ଟି ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟି ନାକଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନାହାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଏଠାରେ ୫୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ରାଜଧାନୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ୪୦ ଜଣ, ଦେବରାୟ ନୟାପଲ୍ଲୀ କଲେଜରେ ୧୭ ଜଣ, କମଳା ନେହେରୁ ମହିଳା କଲେଜରେ ୧୮ ଜଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ୧୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏକାମ୍ର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ୩୦ଟି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୪ଟି ନାକଚ ହେବା ଓ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ମାତ୍ର ୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୩୫ଟି ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରୁ ୨ଟି ନାକଚ ଓ ୫ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ୨୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪୨ଟି ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନାକଚ ଓ ୧୨ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ୨୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ମହର୍ଷି ମହିଳା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଓ ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଉତ୍ତେଜନା: ‘WHY I STAND FOR’ ମିଟିଂରେ ବିସିଜେଡି-ଏବିଭିପି ମୁହାଁମୁହିଁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭରସା, ସହଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର