୬ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ କରନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସଠିକ୍ ଅଧାର କାର୍ଡ
ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସମନ ରଣା
Published : September 7, 2026 at 8:47 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଜର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆଧାର ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ କରନ । ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତାଙ୍କ ଆଧାର ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ପ୍ରଥମେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
କରନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ:
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସେମିନାରରେ OHRC ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାହାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କରନ ନିଜର ଏହି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ।ଏହାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ମାନବଅଧିକାର କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଫଳ ସ୍ୱରୂଫ ବର୍ତ୍ତମାନ କରନ ନିଜର ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି । ଗତ 4 ତାରିଖରେ ସେ ନିଜର ନୂଆ ସଂଶୋଧିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଥିବା କରନ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ:
ଏହି ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି କରନ ନିଜେ ରହୁଥିବା 2ଟି ବାଳାଶ୍ରମ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବହୁଥର ଦୌଡ଼ି ଥିଲେ । ଏଥିଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜସ୍ବ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ । ମାତ୍ର କେହି ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲେ । ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କରନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଜାରି କରା ଯାଇଥିଲା ।ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ମାନବ ଅଧିକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କରନ:
ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ କରନ ଏକ୍କା କହିଛନ୍ତି,"ଇଟିଭି ଭାରତରେ ମୋର ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା । ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ନୁଆ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଛି ।ମୋର ଆହୁରି ଯେଉଁ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି, ସେସବୁ କେମିତି ସଂଶୋଧନ ହେବ ? ସେନେଇ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି । ରାଜ୍ୟ ମାନବଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ରହିଥିଲା । ଆଗକୁ ମୋର ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିବାର ବାକି ଅଛି । "
ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି କରନ:
କରନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇ ଥିବା ବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତିନୋଟି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ । ରାଉରକେଲା ଶିଶୁ ଭବନ, ସର୍ବ ଭୌତିକ ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ ରାଉରକେଲା ଓ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆଦୃତା ଶିଶୁ ସଦନ ଆଦି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ ସେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦ୍ୱୀତିୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର । ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ 2022ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ଭବାନୀଶଙ୍କର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ କରିଥିବା ବେଳେ 2025ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କଳାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ କରିଥିଲେ ।
କରନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ?
ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନଥିଲା । କରନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେ, ତାଙ୍କର କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ହେଲା 10.03.2008 ଓ ଅନ୍ୟଟି 02.07.2008 । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଉସନ ପଢ଼ାଇ ଚାଳୁଥିବା ବେଳେ ଡା.ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ।
କରନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହାୟତା କରି ଆସୁଥିବା ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼.ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"କରନ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ପଢିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡମିଶନ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ପେସେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାର ଆଡମିଶନ କରାଗଲାl ସେଠାରେ ମୁଁ ତାହା ସହ କଥା ହୋଇ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି । ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଗୁଡିକରେ ପିତାମାତା ଓ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା l ଏହି ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶିବ ନନ୍ଦ ଓ ସମାଜସେବୀ ଗାର୍ଗୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ସେମାନେ ଆମର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ କଥା ହେବାକୁ କହିଥିଲେ । ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । "
"ରାଜ୍ୟ ମାନବ ଅଧିକାରୀ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ କରନ ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାହାରୀଙ୍କ ସହ ଭିଟିଥିଲେ । ସମାଜସେବୀ ଶିବ ନନ୍ଦ ଜଷ୍ଟିସ ପୂଜାହାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କରନ ନୂଆ ସଂଶୋଧିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ କରନର ଏହି ଲଢେଇରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼.ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ OHRCଙ୍କ ନୋଟିସ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅସଲ ସରକାରୀ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କା, ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର