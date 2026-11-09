କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଖୋଲିବାର ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟା ଟଳିନି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଲଘୁଚାପଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ପ୍ରଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଚ-ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : November 9, 2026 at 1:53 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ: ଦୀର୍ଘ ୪୬ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଗତ ଶନିବାର ଖୋଲିଲା କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ରାସ୍ତା । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯାତାୟାତ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଓ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଘାଜଲବାଡ଼ି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଯାନ ଚଳାଚଳକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ବିପଦ ଟଳି ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଛି ।
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଲଘୁଚାପଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ପ୍ରଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା, ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ଫଳରେ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ରୋଗୀ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସମୟ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି-ଘାଜଲବାଡ଼ି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ସହ ଯାତାୟାତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା।
ଯଦିଓ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ତଥାପି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ରାସ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । 7ରୁ 8 ଜେସିବି ଲାଗି କାମ ହେଉଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାତାୟାତ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପାରିବ, ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
। ଘାଜଲବାଡ଼ି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଯାନ ଚଳାଚଳକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ନେଇ କଟକଣା ରହିଥିଲେ ବି କାଁ ଭାଁ ଭାରି ଯାନ ଯାତାୟାତ କରୁଛି । ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାନବାହନକୁ ଅଟକାଇ ଜେସିବି ହଟାଇ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଉଛନ୍ତି । ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ସତର୍କତାର ସହ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ।
ଦୀର୍ଘ ୪୬ ଦିନ ପରେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଖୋଲିବା ଏବଂ ଘାଜଲବାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ହାଲୁକା ଯାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ଉପରେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ; ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଭୂସ୍ଖଳନର କାରଣ ଖୋଜିବ IIT ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ