24 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ମାସ ଓଡିଶାରେ ଏସଆଇଆର, ସରିଛି ୯୩.୮% ମ୍ୟାପିଂ
ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବା ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ମାସର କୌଣସି ଦିନରେ ହେବାକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 6, 2026 at 9:18 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆର । ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବା ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ମାସର କୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ବୈଠକ । ଏସଆଇଆର ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ମ୍ୟାପିଂ ବା ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ୨୦୦୨ ତାଲିକା ମେଳ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି । ମେ’ ୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୩ କୋଟି ୩୬ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ୫୭୦ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ କୋଟି ୧୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୩୫୯ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି । ଅର୍ଥାତ ୯୩.୮% ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୦ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ୨୧୧ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
ସହରାଞ୍ଚଳ ମ୍ୟାପିଂରେ ‘ଭୁବନେଶ୍ୱର’ର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବା ସିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ୨୧୧ ଭୋଟରଙ୍କ ଭୋଟରଙ୍କର ୨୦୦୨ ସହ ତଥ୍ୟ ମେଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ଭୋଟର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାପା, ମା’, ଜେଜେ, ଜେଜେ ମା’ ନାଁ ମିଳିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ମ୍ୟାପିଂରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ମୋଟ ଭୋଟର ୭ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ୭୫୮ ଜଣ ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୬ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ୧୯୫ ଭୋଟରଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ୭୯.୫୭% । ୧ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ୫୬୩ ଜଣଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସେହିପରି ମେ ୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୯୧.୫୪%, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୯୨%, ନୟାଗଡ଼ରେ ୯୨.୦୧%, କଟକରେ ୯୨.୧୩%, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୯୨.୭୬%, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୯୩.୨୮%, ମାଲକାନଗିରିରେ ୯୩.୫୨%, ରାୟଗଡ଼ାରେ ୯୩.୫୮%, ପୁରୀରେ ୯୩.୯୭%, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୯୪.୫୯%, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୯୪.୫୯%, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ୯୪.୬%, ନୂଆପଡ଼ାରେ ୯୪.୭୬%, କୋରାପୁଟରେ ୯୪.୭୮%, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୯୪.୯୪% ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି ।
2002ରେ ଶେଷଥର ହୋଇଥିଲା ଏସଆଇଆର
ଭଦ୍ରକ, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଜପତି, ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମ୍ୟାପିଂ ହାର ୯୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୯୬% ଭିତରେ ରହିଛି । ଦେବଗଡ଼ରେ ୯୮.୦୫%, ବୌଦ୍ଧରେ ୯୭.୦୯%, ଗଞ୍ଜାମରେ ୯୬.୩୮% ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୯୬.୩୬ % ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଛି । ୨୦୦୨ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏସଆଇଆର ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ୨୦୦୨ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ୨୦୨୫ ତାଲିକାର ମେଳ କରାଯାଉଛି । ଏସଇଆର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଏଲଓ ଯିବେ । ପ୍ରତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ କପି ଦିଆଯିବ । ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଗୋଟିଏ କପି ଭୋଟର ରଖିବେ, ଅନ୍ୟ କପିଟିକୁ ବିଏଲଓଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଦସ୍ତାବିଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର କାହାରି ନାଁ ୨୦୦୨ ତାଲିକାରେ ନଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ୧୨ଟି ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ, ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଜମି ପଟ୍ଟା, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର । ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦାଖଲ କରି ପାରିଲେ, ସେ ଭୋଟର ଯୋଗ୍ୟ ରହିବେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଂଶୋଧିତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ୨୦୨୫ରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ ଭୋଟର, ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନାଁ ଥିବା ଓ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ୯ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜନଗଣନାରେ ସହଯୋଗ ନକରି କୋଟିଆର ଦୁଇ ଆଦିବାସୀ ଗିରଫ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଆନ୍ଧପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Watch: ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା: SOP ଆସିଛି, ମନରୁ ଭୟ ଯାଇନି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର