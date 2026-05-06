24 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ମାସ ଓଡିଶାରେ ଏସଆଇଆର, ସରିଛି ୯୩.୮% ମ୍ୟାପିଂ

ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବା ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ମାସର କୌଣସି ଦିନରେ ହେବାକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 6, 2026 at 9:18 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆର । ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବା ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ମାସର କୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ବୈଠକ । ଏସଆଇଆର ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ମ୍ୟାପିଂ ବା ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ୨୦୦୨ ତାଲିକା ମେଳ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି । ମେ’ ୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୩ କୋଟି ୩୬ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ୫୭୦ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ କୋଟି ୧୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୩୫୯ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି । ଅର୍ଥାତ ୯୩.୮% ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୦ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ୨୧୧ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।

ଆର. ସନ୍ଥ ଗୋପାଳନ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସହରାଞ୍ଚଳ ମ୍ୟାପିଂରେ ‘ଭୁବନେଶ୍ୱର’ର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବା ସିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ୨୧୧ ଭୋଟରଙ୍କ ଭୋଟରଙ୍କର ୨୦୦୨ ସହ ତଥ୍ୟ ମେଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ଭୋଟର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାପା, ମା’, ଜେଜେ, ଜେଜେ ମା’ ନାଁ ମିଳିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ମ୍ୟାପିଂରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ମୋଟ ଭୋଟର ୭ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ୭୫୮ ଜଣ ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୬ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ୧୯୫ ଭୋଟରଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ୭୯.୫୭% । ୧ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ୫୬୩ ଜଣଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସେହିପରି ମେ ୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୯୧.୫୪%, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୯୨%, ନୟାଗଡ଼ରେ ୯୨.୦୧%, କଟକରେ ୯୨.୧୩%, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୯୨.୭୬%, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୯୩.୨୮%, ମାଲକାନଗିରିରେ ୯୩.୫୨%, ରାୟଗଡ଼ାରେ ୯୩.୫୮%, ପୁରୀରେ ୯୩.୯୭%, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୯୪.୫୯%, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୯୪.୫୯%, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ୯୪.୬%, ନୂଆପଡ଼ାରେ ୯୪.୭୬%, କୋରାପୁଟରେ ୯୪.୭୮%, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୯୪.୯୪% ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି ।

2002ରେ ଶେଷଥର ହୋଇଥିଲା ଏସଆଇଆର

ଭଦ୍ରକ, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଜପତି, ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମ୍ୟାପିଂ ହାର ୯୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୯୬% ଭିତରେ ରହିଛି । ଦେବଗଡ଼ରେ ୯୮.୦୫%, ବୌଦ୍ଧରେ ୯୭.୦୯%, ଗଞ୍ଜାମରେ ୯୬.୩୮% ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୯୬.୩୬ % ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଛି । ୨୦୦୨ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏସଆଇଆର ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ୨୦୦୨ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ୨୦୨୫ ତାଲିକାର ମେଳ କରାଯାଉଛି । ଏସଇଆର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଏଲଓ ଯିବେ । ପ୍ରତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ କପି ଦିଆଯିବ । ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଗୋଟିଏ କପି ଭୋଟର ରଖିବେ, ଅନ୍ୟ କପିଟିକୁ ବିଏଲଓଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଦସ୍ତାବିଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର କାହାରି ନାଁ ୨୦୦୨ ତାଲିକାରେ ନଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ୧୨ଟି ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ, ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଜମି ପଟ୍ଟା, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର । ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦାଖଲ କରି ପାରିଲେ, ସେ ଭୋଟର ଯୋଗ୍ୟ ରହିବେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଂଶୋଧିତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ୨୦୨୫ରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ ଭୋଟର, ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନାଁ ଥିବା ଓ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ୯ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।

