OUTRରେ ଏରୋମଡେଲିଂ ଟ୍ରେନିଂ; ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାୟୋଗିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
DRDO ସହଯୋଗରେ ଦିନିକିଆ କର୍ମଶାଳା, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦିନିକିଆ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏରୋମଡେଲିଂ କେବଳ ଏକ ହବି ନୁହେଁ; ଏହା ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସ, ଏରୋ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମେକାନିକ୍ସର ମୌଳିକ ପ୍ରୟୋଗ । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସୀମିତ ଥିବା ‘ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବିଜ୍ଞାନ’କୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବେ ବୁଝାଇବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ କ୍ୟାରିଅର ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓୟୁଟିଆରରେ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଡିଆରଡିଓ ସହଯୋଗରେ ଦିନିକିଆ ଏରୋମଡେଲିଂ ଟ୍ରେନିଂ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଂଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ଆଶିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିକାଶ ହେଉଛି । ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଜ୍ଞାନ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିପାରିବେ ।
ଶାସ୍ତ୍ରବାହିନୀ ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ମାଧବ ଖାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଂଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ଓ ବିମାନ ଚଳାଇବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଭାରତର ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବହୁ ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶରେ ବିମାନ ମାନ୍ୟୁଫାକ୍ଚରିଂ ବଢ଼ିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟୋଗିକ ଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଓୟୁଟିଆରରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଂଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଓୟୁଟିଆରରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଂଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୩୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ବିଷୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ପ୍ରାୟୋଗିକ ବିଷୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ବିଶେଷ ଟ୍ରେନିଂ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ଟ୍ରେନିଂରେ ଚେନ୍ନାଇ ଡିଆଇଡିଆରଓର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ବିମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ।
ଓୟୁଟିଆରର କୁଳପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବାରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ । ସେମାନେ ନିଜେ ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକାଶ କରିବା ଓ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।
ଏରୋମଡେଲିଂ:
ଏରୋମଡେଲିଂ ହେଉଛି ରେଡିଓ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ (RC) ବିମାନ, ଗ୍ଲାଇଡର୍ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନବହୀନ ବିମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ନିର୍ମାଣ । ଏହା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନୀତିକୁ ସୃଜନଶୀଳତା ସହିତ ମିଶାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବୈଷୟିକ ରୁଚି ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ।
